Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevas imágenes sobre la ansiada serie Kenobi y declaraciones de Ewan McGregor sobre su experiencia en el set.

La próxima producción de Disney+ y Lucasfilm se estrenará el próximo 27 de mayo y cada vez existen más ansias entre los fanáticos de Star Wars.

Tras el lanzamiento del primer tráiler oficial salieron a la luz las primeras escenas que confirmaban un rumor. Rupert Friend apareció como el ‘Gran Inquisidor’. También se pudo observar la posición de Obi-Wan, siendo un jedi oculto para sobrevivir y atento a un pequeño Luke Skywalker.

Con el primer adelanto las expectativas se hicieron aún mayores. A la espera de un nuevo teaser, recientemente se dieron a conocer fotografías que compartieron desde Total Film.

El inquisidor y el propio Kenobi figuran en estas fotos, donde se aprecian diferentes mundos y escenarios que dan cuenta de las localidades que mostrará la serie.

Pero la publicación de la fuente no solamente cuenta con nuevas imágenes de Kenobi, ya que también dieron a conocer declaraciones del protagonista.

Ewan McGregor se refirió a su encuentro con Darth Vader y lo que generó en él verlo en el set de rodaje. Hay que tener en cuenta que el actor no había grabado con el sith vestido con su traje.

Durante Star Wars: La Venganza de los Sith (episodio III), se dio un duelo con Anakin Skywalker (Hayden Christensen), pero aún sin su característica coraza.

Para esta nueva serie destaca que veremos un nuevo duelo entre ambos personajes, esta vez con Obi-Wan como exiliado y ‘Ani’ como Darth Vader.

“Cuando entró en escena, cuando gritaron ‘acción’, él debía llegar a mis espaldas. Me di la vuelta y el maldito Vader venía a por mí. Me cagué. No bromeo. Me invadió el miedo absoluto“, señaló Ewan.