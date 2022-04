Durante las últimas horas HBO Max confirmó la llegada de una segunda temporada para la serie Lakers: Tiempo de Ganar. La noticia llegó a un mes de que finalice la primera parte.

La historia centrada en el equipo Los Ángeles Lakers en la década de los 80’s ha generado controversia por cómo se muestra al grupo de icónicos jugadores.

Se trata de uno de los planteles más recordados y venerados por la fanaticada oro y púrpura, con mucho talento demostrado en la cancha que encantaba a los seguidores del básquetbol.

La escuadra fue dirigida por Pat Riley y su estilo de juego era bastante llamativo, con mucha ofensiva que lideraban talentosos basquetbolistas.

El equipo fue apodado como ‘Showtime Lakers‘ y fueron capaces de conseguir cinco títulos en un periodo de nueve años. Pero la serie se enfoca en otro tipo de situaciones.

Con mucho ruido fuera de lo deportivo, la fama de los jugadores era una historia aparte. De esta manera, se aborda más allá del éxito en la NBA y se apunta al comportamiento, aspectos ególatras y polémicas de sus jugadores, el entrenador e incluso el otrora propietario de la franquicia, Jerry Buss.

El pasado jueves 7 de abril la plataforma de streaming anunció una nueva tanda de episodios en medio de una crisis que viven los Lakers en la NBA.

Pero a pesar de la controversia que ha generado la historia, y sin importar la herida abierta que hay en la franquicia, el éxito de la serie llevó a los productivos de HBO Max a trabajar en un nuevo ciclo.

“Esta serie no solo cuenta la fascinante historia del ascenso de los Lakers, sino que también es una mirada retrospectiva a una era transformadora en el baloncesto, las celebridades y la ciudad de Los Ángeles”.

“Estamos ansiosos por ver cómo este equipo contará la próximo capítulo de esta dinastía”, señaló Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

Hay que considerar que aún no se terminan de emitir los episodios de la primera parte y el final se emitirá el próximo domingo 8 de mayo.

Bajo este contexto, se espera que la segunda temporada de Lakers: Tiempo de Ganar llegue a la plataforma en el primer semestre del año 2023.

