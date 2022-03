Los creadores de “Bestia“, el corto chileno nominado en la categoría “mejor corto animado” en la 94° premiación de los Oscar, se refirieron a los resultados de su participación en el evento del pasado domingo, tras ser relegados por la española “El limpiaparabrisas”.

En su cuenta en Twitter, el director de la película, Hugo Covarrubias, escribió: “Este camino ha sido muy emocionante, nunca pensamos llegar hasta acá”.

“Nuestro móvil era dar a conocer una parte de la historia de nuestro país y de Latinoamérica. De alguna manera, la nominación nos ayudó a llegar a muchas más personas con nuestro trabajo, y eso realmente nos deja conmovidos y agradecidos de poder aportar, desde otra dimensión a revelar la pérdida de humanidad que sufrimos en Chile y América Latina, y creo que lo más importante es haber logrado conectar con mucha gente en nuestro país y el mundo a través de esta obra”, desarrolló el cerebro detrás del corto.

Por su parte, la productora general de “Bestia“, Cecilia Toro, revisitó el fundamento detrás de la pieza audiovisual: “Son momentos de la historia de nuestro país que aún no se reparan y todavía nos duelen, porque la justicia y la verdad aún no llegan. Como artista podemos hablar por quienes no tienen o tuvieron voz, visibilizando una parte cruda de la historia, pero con el barniz de la reflexión artística”.

En relación al contexto nacional que de alguna forma enmarca “Bestia”, Toro agregó: “La dictadura fue un momento duro para nuestro país, generado por una cadena de violencia estructural, que nos provocó un trauma social que debemos enfrentar, y la expresión artística puede aliviar un poco esa herida. Esperamos que ‘Bestia’ ayude a desarrollar nuestro sector para transformarnos en una industria, que pueda conocerse mejor el tremendo potencial de realización que hay en Chile y con esto, podemos ampliar nuestras políticas públicas para generar un mejor futuro para la animación chilena y latinoamericana”.

Mis felicitaciones al equipo detrás de #Bestia por su importante paso por los Óscar. El arte juega un rol fundamental en conocernos como pueblo y sanar nuestras heridas. Con más fuerza seguimos en nuestro compromiso de verdad, justicia reparación y no repetición. https://t.co/aVeAG6ytoo — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 28, 2022

En línea con el Presidente Gabriel Boric, la ministra de Las Culturas, Julieta Brodsky, también valoró el vínculo entre la producción y una época cruenta de la historia de Chile: “Como ministerio de las Culturas y como chilenas, nos sentimos profundamente orgullosas. Esta obras nos da la oportunidad de hablar de nuestra historia, de los horrores que vivimos como país hace solo unas décadas, y de esas heridas que siguen abiertas”.

#BestiaOscars | Felicitamos a The Windshield Wiper por ganar Mejor Cortometraje de Animación en los #Oscars2022. Agradecemos el apoyo de todo el equipo y organizaciones asociadas que nos acompañaron en este camino que nos trajo a la vitrina más amplia del cine a nivel mundial. pic.twitter.com/jZUNecBg3Q — Bestia Shortfilm (@bestiashortfilm) March 27, 2022

Con todo, el equipo de “Bestia” vuelve al país con un bolso repleto de reconocimientos a nivel mundial, entre ellos el Annie Award, uno de los más importantes en lo que a materia de animación respecta.