Ciudadano ADN conversó con el realizador audiovisual, Hugo Covarrubias, director de Bestia, premiada pieza audiovisual, la cual es postulante al Óscar 2022 como mejor Cortometraje Animado.

Respecto a la recepción que ha tenido el corto, el director sostuvo: “Íngrid Olderöck se está haciendo más conocida, y hay que valorar el trabajo que se hizo antes, de investigación, de varias personas que siempre han estado preocupadas de este tipo de temas”.

A lo anterior, Hugo Covarrubias agregó: “En el caso de Bestia, quisimos ocupar este personaje como un dispositivo, para hablar de una tema que no le pertenece solo a ella, hay muchas personas como Íngrid Olderöck, había muchas alrededor del mundo y hubieron muchas bestias y a lo mejor van a seguir habiendo bestias como esta”.

Al consultado de por qué elegir a Olderöck como protagonista del corto, el realizador audiovisual explicó: “Es una historia bien particular y me parecía perfecta para hablar sobre la maldad y reflexionar acerca de eso, a través de lo poético y lo filosófico”.

“Se tiende a pensar que uno está empatizando con ella, pero no es así, es una sensación. En Bestia, jugamos con las sensaciones del espectador. En ese acercamiento de lo humano nos damos cuenta que hay casi nula humanidad en esa persona, que se dedica a romper almas, no hay por dónde encontrarle algo bueno”, precisó.

Un experimento narrativo

En esa misma línea, el director expuso que “una de las ideas de hablar de lo cotidiano en el corto, era para tratar de adentrarnos, como si fuese un caballo de Troya, en lo más oscuro de la mente de unas de las personas más siniestra de la dictadura en Chile”.

“Es un experimento narrativo. No quería hacer algo documental, porque ya hay trabajos hechos de Íngrid Olderöck, que indagan en el dato empírico. Nosotros quisimos ir harto más allá, mantenernos en la mente de esta personas y encontrar una respuesta y obviamente en el arte no es como la ciencia, uno no encuentra respuestas concretas, uno trata de entender y recorrer todas estas grietas y heridas, nos va a hacer entender cosas, más que encontrar un respuesta sustancial”, reflexionó.

En vista al futuro y al ser consultado sobre posibles nuevas piezas audiovisuales, Hugo Covarrubias manifestó que la historia de Chile, es uno de sus principales puntos de atención, centrado en los “rasgo de maldad en la antigüedad o actualidad”.

La maldad en el centro

“Me gustaría hacer ciertos paralelismos entre dos épocas, para hablar de la maldad, que es algo que a mí me parece necesario indagar de dónde viene, qué tipo de personas y a que nos enfrentamos en un futuro”, continuó.

“Vamos a estar enfrentados siempre a este tipo de cosas y si no tratamos de conocerlos, difícilmente vamos a poder pasar por encima, hay que conocer estas oscuridades, las propias y en la ajenas, por eso es muy necesario abordar estos temas”, puntualizó.

Aún así, el director, adelantó que tiene en la mira a “un grupo de personas del extractivismo”, ya que dijo que “hay mucha oscuridad detrás de eso, hay grupos de personas que finalmente terminan siendo poco visibles”.

Respecto a su interés en graficar la maldad humana en Bestia, Hugo Covarrubias expresó: “No es que me seduzca, siempre se habla de la víctima, o del victimario de una forma más documental, como diciendo ‘esta persona es mala’. Difícilmente tratamos de entender de dónde viene esto”.

“Más que la maldad, siempre me ha interesado indagar la oscuridad desde la mente humana. Me gusta indagar en este tipo de cosas, como la sociedad termina haciendo que una persona pueda estar llena de traumas y de aspecto psicológico, que en el fondo la van configurando y se configura una sociedad a través de eso”.

Una dicotomía visual

En base a lo anterior, Hugo Covarrubias detalló que el uso de ciertos materiales en Bestia, como la porcelana, buscan generar sensaciones en la audiencia por medio de la estética.

“Es dicotomía visual, es algo estético, hablando de la estética como algo filosófico, donde uno toma decisiones narrativas. Y la decisión de los materiales, tiene muchas capas de lectura, nos enfrentamos a ver una obra, en donde vemos a una muñeca, que representa muchas cosas, su infancia alemana, la dureza del material y la fragilidad”, especificó.

“Creo que cada uno de los elementos que nos enfrentamos a construir en el proceso, nos iba entregando datos y permitió adentrarnos mucho más en la historia”, enunció.

Un industria que no ha avanzado mucho

Aprovechando la instancia, Hugo Covarrubias, se refirió a la realidad de la industria de la animación en Chile y esgrimió: “Ha avanzado poco en términos de financiamiento. Seguimos haciendo películas con lo que tenemos. Se agradece que hayan apoyos como el Fondart, que hay otros países que no lo tiene, por si hay apoyo de privados”.

“En Chile es muy difícil recibir apoyos de privados con una temática como esta, si hablas de libre expresión, hasta por ahí no más. Y el apoyo estatal siempre está y es un concurso, que no debería ser así, deberían ser categorías”, indicó.

“Siempre tenemos que hablar primero, que por un lado está bien, cuando uno está formando un proyecto, pero llega un momento en donde hay que buscar apoyo de privados y es casi nulo, nos falta una política pública de cultura que ayude al arte a desarrollarse de mejor forma”.

“Desde (que ganó un óscar) la “Historia de un oso” no ha habido un avance. Aprendimos a crear así y eso nos da un sello, pero no debería ser así”.