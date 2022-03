Este martes HBO Max anunció la segunda temporada de And Just Like That a pesar de las críticas y opiniones divididas entre los fanáticos.

La serie Sex and the City (1998 – 2004) fue todo un éxito en su momento, razón por la que se quiso seguir explorando en la historia. De esa manera, en 2013 estrenaron una precuela llamada The Carrie Diaries, basada en Carrie Bradshaw, quien para esa oportunidad fue interpretada por AnnaSophia Robb.

Sin pena ni gloria, se emitieron 26 capítulos en dos temporadas, llegando a su final un año después de su lanzamiento. Pasaron siete años para que desde HBO se animara con otro proyecto.

Esta vez bajo el nombre de And Just Like That, apostaron por una mini serie que fue pensada con solamente 10 capítulos, sin embargo, se extenderá la trama.

Carrie, Miranda y Charlotte seguirán viviendo aventuras juntas en una nueva tanda de episodios que recientemente fueron anunciados por la plataforma de streaming.

La renovación contará nuevamente con los papeles protagónicos de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Michael Patrick King, productor ejecutivo del proyecto también continuará a cargo de la nueva entrega.

“Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores”, señaló el cineasta.

En tanto, Sarah Aubrey, Jefa de Contenido Original, HBO Max, también tuvo palabras para esta continuación de And Just Like That. “Nos ha encantado la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto”.

“Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos guionistas, productores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla”, agregó.

De esta manera, y a pesar de las críticas y opiniones divididas del público, ya es un hecho que la serie contará con segunda temporada. Por el momento se desconocen detalles sobre fecha de estreno.