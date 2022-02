Durante el fin de semana se filtró la duración de Doctor Strange 2, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel que marcará una nueva etapa.

Poco a poco se van entregando nuevos detalles sobre el “Multiverso de la Locura“, ya sea por información filtrada o directamente oficial. Lo cierto es que el filme está rodeado de rumores que marcarían un antes y un después en la franquicia.

‘La Casa de las Ideas‘ tiene varios proyectos a futuro, algunos conocidos y otros en secreto, pero el más esperado es la segunda película centrada en el hechicero supremo.

Si bien el protagonista de la historia es el Dr. Stephen Strange, el multiverso abrió las puertas a nuevos personajes y el regreso de otros. De esta manera, el filme abarcará una variedad de historias que presenten otras aventuras en las cuales se podrá profundizar.

Considerando lo importante que será la cinta y todo lo que tiene para mostrar, se esperaba que el metraje fuera bastante largo. Sin espacios para más especulaciones, MCU Source filtró los minutos.

Según reveló la fuente, una de las más prestigiosas en redes sociales en cuanto a filtraciones, Doctor Strange 2 tendría una duración de 148 minutos, es decir dos 2 horas y 28 minutos.

A pesar de que es bastante tiempo, no es la más larga que ha presentado Marvel. Iguala el tiempo que tiene Spider-Man: No Way Home. Se ubica por detrás de Vengadores: Infinity War (2 horas y 29 minutos) y Vengadores: Endgame (3 horas y 1 minuto).

Como sucede con cada información no oficial, es importante mencionar que puede haber variaciones en el material que sea estrenado. Además, no considera posibles escenas inéditas que posteriormente podrían ser liberadas.

Se espera que la película llegue a los cines el próximo 6 de mayo, sin contemplar eventuales contratiempos. Para la espera, revisa el tráiler a continuación: