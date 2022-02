“Por fin el retumbar”: Los mejores comentarios que dejó el quinto capítulo de Shingeki no Kyojin

Este domingo se estrenó el quinto capítulo de la temporada final de Shingeki no Kyojin (o episodio 80) titulado “De parte de tu yo de hace 2000 años”.

La historia sigue tras los acontecimientos del capítulo cuatro, donde Eren y Zeke buscan llevar a cabo el plan de eutanasia de los eldianos.

Sin embargo, y a pesar de la confianza de Zeke para poder controlar a Ymir, una serie de escenas que involucran a Eren tanto con su pasado como con el futuro de Eldia dejaron sin aliento a sus fanáticos.

Casi al terminar el episodio, Eren logra realizar finalmente el “Retumbar”, con el cual buscará aplastar a toda la humanidad, a excepción de los eldianos y descendientes de Ymir.

El quinto capítulo de la temporada final de Shingeki no Kyojin dejó una serie de comentarios y memes, mientras que el siguiente episodio estará disponible el próximo domingo 13 de febrero.

snk está llena de historias trágicas, pero lo que ha sido ver a ymir siendo utilizada en vida, en muerte y hasta su cadáver me parece una de las cosas más tristes, jamás supo lo que era vivir realmente, sólo obedecer #ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/SdUImM1CXR

eren diciéndole a ymir que tiene la opción de elegir me recordó cuando levi le dijo que podía elegir la opción que prefiriera y él hizo la misma expresión que ymir cuando escuchó sus palabras #ShingekiNoKyojin #AttackonTitanFinalSeason pic.twitter.com/IrVXg0mhqz

Quiero hablar de Eren y de cómo le molestó que incluso Ymir era esclava y no tenía libertad. O SEA HERMANO MIENTRAS ZEKE NO TOMÓ EN CUENTA ESO DE YMIR EREN CON TODO SU CORAJE SE LANZÓ A ELLA PORQUE NO VA A PERMITIR MÁS ESCLAVITUD #ShingekiNoKyojin #ShingekiNoKyojinTheFinalSeason pic.twitter.com/xOX89Bc02f

— Doℓores 𔘓 (@witchromanxff) February 6, 2022