“Spider-Man: No Way Home” tiene 100 minutos adicionales que se incluirán en el Blu-Ray

Spider-Man: No Way Home sigue dando de qué hablar a casi dos meses de su estreno y durante los últimos días se dio a conocer la noticia de que la versión Blu-Ray de la cinta incluirá los más de 100 minutos que fueron eliminados.

El 2021 cerró con una de las películas más taquilleras del último tiempo, destacando por el poco tiempo en que alcanzó el éxito y bajo el contexto de pandemia en el que lo hizo.

La producción dirigida por Jon Watts, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, cuenta una historia clave para la nueva etapa que se viene en el Universo Cinematográfico de Marvel. No Way Home marcó un antes y un después en relación al multiverso.

Con la aparición de Tobe Maguire y Andrew Garfiled junto a Tom Holland, pudimos presenciar a los tres Hombre Araña más importantes que llegaron a la pantalla grande.

A pesar de contar con una trama atractiva y el condimento especial del multiverso que nos permitió ver a tres Peter Parker y a sus diferentes villanos, se dejaron varias escenas fuera del corte final.

Entre los minutos que fueron quitados del filme se dejaron secuencias de peleas, diálogos pero también algunos sucesos importantes. Dentro del material inédito destacan algunos cameos de personajes.

La razón principal de restar tiempo era centrarse en la historia principal. Se contemplaban varias tomas que, si bien eran atractivas, podrían desviar mucho la línea del motivo central.

La inclusión de las escenas eliminadas

Son más de 100 minutos eliminados de Spider-Man: No Way Home que no se proyectan en el cine pero si los podremos ver en la versión Blu-Ray y 4k UHD.

Como es costumbre en este tipo de películas de Marvel, siempre se libera material inédito al tiempo después del estreno a nivel mundial. Además de la llegada a Disney Plus, el formato de disco óptico es una gran opción para los fanáticos.

Para esta ocasión podremos ver algunos metrajes nuevos, tomas falsas e incluso cameos de personajes como Daredevil. Según se dio a conocer, veremos a Matt Murdock como abogado de ‘Spidey’.

También se destacan algunas extensiones de secuencias que vimos en la cinta pero no en su duración máxima de grabación. Algunos minutos se titulan “El día de Peter en Midtown High” y nos muestra más de la llegada de Parker al instituto después de que se revelara su verdadera identidad. Además, se presentarán varios easter eggs de la realidad alternativa.

En cuanto a la reunión de los tres Spider-Man, está la escena eliminada “Los ‘Spideys’ pasan el rato“, que dura un poco más de 4 minutos. Si bien no existen detalles de qué veremos, es seguro que veremos a los ‘Trepamuros’ de las diferentes realidades compartir entre ellos.

Pero tal como se entregarán imágenes de lo que querían ver los fanáticos, también quedan afuera otras que eran deseadas. Definitivamente no veremos nada nuevo de Mysterio como tal.

Revisa la lista de las escenas eliminadas que podremos ver próximamente: