Boba Fett marca la diferencia con Jabba the Hutt y gobierna pero con respeto

The Book of Boba Fett trae de vuelta al icónico cazarrecompensas y nos muestra su forma de gobernar tras quedarse con el trono de Jabba the Hutt.

Uno de los personajes más reconocidos de Star Wars llegará antes de que termine el año con su propia serie y poco a poco se van liberando más detalles. Luego de liberar el primer tráiler y dar a conocer información acerca del proyecto, hoy se muestra un nuevo detalle.

El clon inalterado a quien Jango Fett adoptó como su hijo creció con el desarrollo de la saga y se convirtió en un despiadado asesino a sueldo, al igual que su ‘padre’. Con una infancia difícil, rodeado de temibles delincuentes, fue forjando una personalidad misteriosa.

En Star Wars VI: El Retorno del Jedi, se dio a Boba por muerto luego de que cayera al sarlacc, una criatura del mar de dunas en Tatooine que lo devoró. Sin embargo, años más tardes, volvió a aparecer en The Mandalorian, demostrando que sobrevivió a la situación.

Ahora, llegó hasta el arenoso planeta para reclamar el puesto vacante que dejó Jabba como el máximo jefe y gobernador criminal de la zona.

Luego de años de terror impuestos por el antiguo líder, Fett se hizo con el palacio y con el control que conlleva el trono. Hoy deberá imponerse como nueva autoridad frente a los sindicatos criminales y lo hará junto a Fennec Shand, su aliada.

En este contexto, deberá hacerle frente a quienes se le revelen y no acepten su liderazgo. Ocasiones como estas harán que el portador de una armadura mandoliariana se lance a la lucha, pero su idea es marcar la diferencia de una forma menos agresiva.

Un jefe muy distinto a Jabba the Hutt

A pesar de su naturaleza de guerrero y cazarrecompensas, un maduro Boba Fett intentará ser justo y respetuoso con su estilo de gobierno, totalmente contrario a su antecesor.

Las situaciones a las que muchas veces se deberá enfrentar hacen difícil aguantar con mano blanda y la violencia siempre surge como opción. En esa línea, Shand señala que instaurar el miedo no debe quedar descartado por completo si es que quiere hacerse respetar.

El último tráiler de The Book of Boba Fett se centra en este dilema. La opción de gobernar con respeto y de forma cuidadosa, o seguir algunas tendencia de Jabba que recurrirán a las armas y el terror.

La miniserie de Star Wars se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 29 de diciembre y cuenta con un total de siete episodios.