Mark Ruffalo está de cumpleaños y acá te dejamos 10 películas donde demuestra ser mucho más que Hulk

Este lunes 22 de noviembre, el actor estadounidense Mark Ruffalo celebra su cumpleaños número 54, viviendo una gran trayectoria cinematográfica. El intérprete reconocido por sus papeles en Hollywood comenzó su carrera en la década de los 90′.

Una vez que dio el gran salto a la fama en el año 2000, la prensa lo bautizó como “el nuevo Marlon Brando“. Este apodo hacía referencia tanto a su desarrollo en el rubro como a sus rasgos físicos que recordaban a la estrella tras Vito Corleone.

Gran parte de su reconocimiento logrado a principios de milenio se debe a su participación en You Can Count on Me (Puedes Contar Conmigo). En aquella producción independiente Ruffalo le dio vida a Terry Prescott.

Después de varios papeles menores en el cine, tras este filme tomó mayor relevancia en el mundo de la actuación y de ahí en más se fue ganando un nombre. Hoy en día es uno de los actores más solicitados por los productores de Hollywood.

Uno de los papeles más destacados y significativos es el de Bruce Banner, o Hulk, uno de los personajes que interpreta hasta el día de hoy. Últimamente se ha convertido en una estrella clave de Marvel para cualquier producción ligada a este superhéroe.

Pero su gran carrera va más allá del hombre verde y a lo largo de su trayectoria ha dicho presente en varios proyectos importantes. Para celebrar este cumpleaños de Mark Ruffalo te dejamos algunas películas que debes ver del actor.

10 películas de Mark Ruffalo