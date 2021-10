HBO Max trabaja en una nueva serie precuela de Los Soprano

HBO Max está trabajando en una nueva serie precuela de Los Soprano, para continuar con la historia de la mafia que conocimos junto a Tony.

La serie original se estrenó el 10 de enero de 1999 y emitió su último capítulo 10 de junio de 2007. Fue un poco más de ocho años donde la producción encantó a sus seguidores a tal punto que el furor aún no se termina entre los más fanáticos.

En sus temporadas marcaron una forma de cómo hacer programas para televisión, con una trama enfocada en la mafia italoamericana. La combinación de elementos fue todo un éxito.

Los buenos resultados de este drama llevaron a su creador, David Chase, a trabajar en una película ubicada temporalmente previo a las acciones ocurridas en la serie.

La cinta precuela titulada The Many Saints of Newark o Los Santos de la Mafia, se enfoca en la juventud del gángster de Nueva Jersey, Tony Soprano.

Chase también escribió el guion para este filme, por lo que los fanáticos al rededor del mundo esperan su estreno con ansias. Cabe mencionar que la película fue lanzada en Estados Unidos el 1 de octubre de este año.

La nueva serie precuela

Hace un tiempo atrás, cuando la película aún estaba en trabajos de creación el creador ya había expresado la posibilidad de un nuevo título.

La idea es apostar por una nueva pieza que narre las aventuras y desventuras de un joven Tony Soprano. Si bien se tiene claro que será una precuela, aún no existe la certeza sobre en qué formato llegará, aunque todo apunta a una serie.

Según se dio a conocer en diversos medios especializados, este proyecto retomará la línea temporal en el momento final de la película recién estrenada.

La directora ejecutiva de estudios y redes de WarnerMedia, Ann Sarnoff, conversó con el medio Deadline sobre el futuro de esta franquicia.

Según reconoció Sarnoff, desde la empresa están “encantados” con los resultados que ha tenido Los Santos de la Mafia en poco menos de un mes y solamente a nivel estadounidense.

Bajo la misma línea reconoció que “estamos hablando con David (Chase) sobre una nueva serie, relacionada con ‘Los Soprano’, en HBO Max“.

“Ves a ‘Los Soprano’ aparecer entre las 10 primeras series vistas en el servicio y le ha dado una vida completamente nueva. Literalmente ha levantado toda la franquicia de una manera nueva”, agregó.

Además de este proyecto que ya va muy avanzado en conversaciones, hace poco se dio a conocer que David Chase firmó un contrato por cinco años con WarnerMedia.

En este acuerdo se contempla la exclusividad de las nuevas creaciones del guionista para HBO, HBO Max y Warner Bros. Pictures Group.

Solo es cosa de tiempo para disfrutar la nueva serie precuela de Los Soprano y no hay que descartar nuevos proyectos a futuro.