¡A toda velocidad! DC estrenó nuevo teaser de la película “The Flash”

En el marco de la realización del evento para fanáticos de DC Comics, #DCFanDome, se estrenó nuevo teaser trailer de la esperada película del velocistas escarlata, The Flash.

El video tiene una duración de un minutos y 17 segundos y fue presentado por su protagonista, el actor estadounidense Ezra Miller, quien es el encargado de dar vida a Barry Allen.

Además de la aparición de Miller, el extracto cuenta con la voz de reconocido actor Michael Keaton, quien interpretará nuevamente a Batman, quien narra durante casi todo el adelanto.

¡Ojo fans! Porque si bien el extracto no da a conocer en profundidad el argumento central de la cinta, en el se confirma el esperado multiverso de DC, puesto que se logra apreciar la aparición de dos Barry Allen, además de la presencia la actriz que interpretará a Supergirl, Sasha Calle y sumado a la misteriosa presencia de una silueta del traje de Batman.

La película de The Flash, se estrena el 4 de noviembre de 2022, y está dirigida por Andy Muschietti.

Noticias desde la pantalla chica

El estreno del teaser trailer de The Flash, no fue la única noticia entorno al velocistas, ya que desde DC anunciaron la fecha de estreno para la octava temporada de The Flash, la serie de televisión, la cual arrancará el 16 de noviembre en Estados Unidos y contará un mini-crossover llamado “Armageddon”.

Dentro de los puntos que más llamaron la atención de este anunció, fue la imagen del nuevo traje del Barry Allen televisivo, encarnado por Grant Gustin, en especificó la presencia de las reconocidas botas doradas, prenda característica del diseño del velocista escarlata en los cómics, y elemento que se venía solicitando desde hace ya bastante tiempo por los fans e incluso por mismo Gustin.