A 27 años de su estreno: Así lucen los seis protagonistas de “Friends”

Friends, la exitosa serie de televisión estadounidense, cumple 27 años desde el estreno de su primer episodio emitido originalmente por la NBC.

La comedia que narra las historias de un grupo de amigos en Nueva York se ha posicionado como una de las producciones más icónicas de la historia.

Con un total de diez temporadas, estos seis jóvenes protagonistas marcaron varias generaciones con su entretenido formato que sigue vigente hasta el día de hoy.

Según la revista Rolling Stone, Friends se ubica en el puesto 38 del ranking de las mejores sitcom de la historia. Además, gracias a esta producción fue que su elenco alcanzó un alto nivel de fama.

Durante toda una década, desde 1994 hasta el año 2004, en sus 236 capítulos, cada nueva aventura y situación era presentada por su icónico tema central, “I’ll Be There For You“, en la versión de The Rembrandts.

Este año se realizó Friends: La reunión, un reencuentro muy esperados por todos los fanáticos del mundo, donde el elenco original se reunió en el set de grabación.

Con el pasar del tiempo, desde el casting, su primera emisión aquel 22 de septiembre del 94‘ y el último episodio transmitido el 6 de mayo de 04’, son muchas las historias que se han revelado.

Los detalles de las grabaciones, los chascarros, las emociones y las relaciones entre los actores puedes revisarlas en el especial que se encuentra disponible a través de HBO Max. Cabe mencionar que toda la serie se encuentra disponible en la plataforma de streaming.

Más de alguna de las declaraciones hechas en esa edición del presente año llamaron la atención. Lo que era un secreto a voces, la ‘especial relación’ de David Schwimmer y Jennifer Aniston, tuvo su aclaración en La Reunión.

Así lucen los actores de la serie Friends a 27 años de su estreno

Jennifer Anniston / Rachel Green.

Courteney Cox / Mónica Geller

Lisa Kudrow / Phoebe Buffay

Matt LeBlanc / Joey Tribbiani

Matthew Perry / Chandler Bing

David Schwimmer / Ross Geller