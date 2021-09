¡Adiós Stanford! Querido amigo de Carrie en Sex and the City falleció a los 57 años

Fue una noticia inesperada para los fanáticos de Sex and the City. Sobre todo en días donde se graba And Just Like That, el relanzamiento de la serie por HBO.

Es que nadie esperaba que Stanford, el querido amigo de Carrie en la ficción, falleciera de pronto. Una noticia confirmada por TMZ, que dio cuenta de que su intérprete, el actor Willie Garson, murió a los 57 años.

La información del portal de espectáculos relató que la estrella había dejado este mundo tras una larga y dura batalla contra el cáncer.

De hecho, fue otro actor quien confirmó el deceso. “No hay palabras. Te amo querido hermano. Somos menos”, escribió Titus Welliver.

La despedida del mejor amigo de Carrie

Así, los seguidores de SATC lloran la partida de Stanny, como lo llamaba la protagonista de la serie a cargo de Sarah Jessica Parker.

Es que su personaje se ganó el cariño de los fanáticos, donde participó en 27 capítulos y se lució como un socialité y agente de ventas homosexual.

Tanto fue su éxito que el actor llevó su rol a la pantalla grande, siendo parte de las dos cintas basadas en la serie, donde tras una larga búsqueda del amor Stanford incluso terminó casándose con el personaje más inesperado, Anthony, en una boda que tuvo de invitada hasta a Liza Minnelli.

Por eso y más, el querido Stanford se quedará para siempre en las retinas de los fans de Sex and the City. Y habrá que esperar para ver qué sucede con And Just Like That, donde también alcanzó a grabar algunas escenas. ¡Buen viaje Stanny!