Toronto 2021: un Festival que reivindica a las mujeres

Este año, el Festival de Cine de Toronto 2021 -TIFF- ha explicitado más que nunca su acento en apoyar visiones de mujeres y creadoras femeninas. Desde realizadoras como Alanis Obomsawin hasta lo último de Jane Campion, estas son algunas de las piezas que seguro darán que hablar en la próxima temporada de premios como el Oscar.

The Power of Dog: el regreso de Jane Campion

La directora neozelandesa Jane Campion había estado doce años sin rodar desde Brighstar. Y en un giro que pocos esperaban, dirige su primer filme protagonizado por un hombre: en este caso, un eficiente Benedict Cumberbatch como Phil Burbank, un ranchero poco amable, rudo, misógino y hecho a la antigua que les hace la vida miserables a su nueva cuñada y su hijo.

Con una preciosa actuación de Kristen Dunst y Jesse Plemons, promete ser uno de los hitos de esta temporada de premios después de su exitoso paso por Venecia.

Titane: pura provocación de Julia Ducournau

La directora francesa ganó la Palma de Oro en Cannes con esta polémica película que rinde tributo a David Cronenberg y David Lynch. Ubicada en una zona de pura provocación, Julia Ducournau ofrece una fiesta visual de excesos políticamente incorrectos como le vimos desplegar en su opera prima: Raw, aquella cinta sobre una chica vegana que descubre que le gusta más de lo que piensa la carne cruda.

Petite Maman: lo nuevo de Céline Sciamma

La directora Céline Sciamma nos sorprendió hace un par de años con la fenomenal Portrait of a Lady on Fire, de nuevo explora la figura de lo femenino pero desde una esquina de sumo original. La relación entre una madre y su hija puede no ser la mejor en esta nueva historia de su autoría, pero algo de tono sobrenatural ocurre cuando la hija encuentra una nueva compañera de juegos y pronto se da cuenta que sería la versión “niña” de su propia madre. Con Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz y Nina Meurisse.

Jagged: en torno a Alanis Morissette

La directora Alison Klayman realiza un trabajo documental, para HBO MAX, sobre la aclamada cantante canadiense Alanis Morissette. Este trabajo quizás no entregue muchos detalles o novedades, pero si usted le gusta la obra y gracia de esta talentosa artista, podrá disfrutar lo que acá se ofrece, especialmente centrado en su disco de 1995 Jagged Little Pill.

I’m Your Man: lo nuevo de la directora de Unorthodox

La directora Maria Schrader, más conocida por su trabajo en la miniserie de Netflix Unorthodox, ha levantado esta historia de sci fi acerca de una profesora que debe checar en terreno que los encantos de un androide hecho para ser la cita ideal, funcione bien. Con Maren Eggert y Dan Stevens.