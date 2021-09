¡Ovacionado! Benedict Cumberbatch causó sensación en el Festival de Venecia

Durante la versión número 78 del Festival Internacional de Cine de Venecia, el actor británico Benedict Cumberbatch agradeció a los asistentes que entre una ovación reconocieron su actuación en la película de Netflix, El poder del perro, Power of the Dog, en inglés.

El actor estaba acompañado de su compañera de elenco Kristen Dunst, además de la directora de la cinta Jane Campion, quien durante los primeros minutos de reconocimiento se dispuso a abrazarlo.

Finalmente, Cumberbatch se quitó la mascarilla e hizo una reverencia para agradecer el apoyo de la audiencia, ovación que se mantuvo por alrededor de cuatro minutos.

El filme cuenta la historia de un granjero (Benedict Cumberbatch), quien es superado por la ira cuando se entera que su hermano George contraerá matrimonio con el personaje interpretado por Kristen Dunst.

Cabe destacar que la cinta está basada en una novela de 1967 escrita por Thomas Savage, y que durante la jornada de premios se consagró como una de las favoritas del evento, el cual en diversas ocasiones ha servido como antesala de lo que se podría vivir en los premios Óscar.

Benedict Cumberbatch — standing between Jane Campion and Kirsten Dunst — takes a bow during the #Venezia78 four-minute standing ovation for ‘The Power of the Dog.’ pic.twitter.com/T22JexOGnd

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 2, 2021