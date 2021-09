Alanis Morissette reveló en su documental que fue violada a los 15 años: “Eran todos unos pedófilos”

Recientemente se exhibió en el Festival de Toronto el documental Jagged, en la que Alanis Morissette cuenta su vida y carrera musical: sin embargo, también revela en el filme que fue violada cuando tenía 15 años.

“Me llevó años de terapia admitir que había sido una víctima. Siempre me decía que yo lo había consentido, y luego alguien me recordaba ‘tenías quince años, no puedes dar tu consentimiento a los quince’. Ahora pienso ‘sí, eran todos unos pedófilos, fue la violación de una menor’”, expresa la cantante en el largometraje, según consignó The Washington Post.

Sin revelar la identidad de sus agresores, la intérprete de “Ironic” afirmó que su relato “cayó en oídos sordos”, al contarlo a algunas personas. “Por lo general, era un momento en que se levantaban y salían de la habitación”, sostuvo Alanis Morissette, junto con agregar que desde la industria la presionaron para que no revelara este episodio.

“Sabes que mucha gente dice ‘¿por qué esa mujer esperó 30 años?’ Que se vayan a la mierda. No es que esperan 30 años. Nadie estaba escuchando, o su sustento se vio amenazado, o su familia fue amenazada. Todo el asunto de ‘¿por qué las mujeres esperan?’ Las mujeres no esperan: nuestra cultura no escucha”, afirmó la cantante.

Además, subrayó que “el hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas“.

De hecho, aseveró que “si no hubiera tenido un equipo completo de terapeutas a lo largo de mi vida, creo que ya no estaría aquí“.

Cabe señalar que Jagged muestra cómo Alanis alcanzó el estrellato y de hecho el título alude a “Jagged Little Pill”, que lanzó en 1995 con apenas 21 años.