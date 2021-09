Kristen Stewart elogió a Pablo Larraín, director de “Spencer”: “Quedé asombrada por su compromiso”

Kristen Stewart habla con pasión en la sección telemática “Conversaciones con …” del festival de cine de Toronto, TIFF. Una ventana online donde la estrella desentraña su participación en una de las cintas que han sido más bien recibidas por el público canadiense.

Responde con sinceridad y profundiza sobre su última película, Spencer, del chileno Pablo Larraín y en donde al fin queda oficializada su estatus de notable actriz.

Es verdad que esa etiqueta ya había quedado clara para las audiencias cinéfilas en sus colaboraciones con el cineasta francés Olivier Assayas, en Clouds of Sils Maria y Personal Shopper. Pero ahora, de la mano del director chileno, la actriz estadounidense de seguro va a lograr su primera nominación al Oscar.

“(Asayas) es tan curioso e increíblemente inteligente, me sentí tan desbloqueada por él y tan visible”, expresa Stewart sobre el artista francés.

Y las palabras de buena crianza se expanden para el chileno, con quien trabajó de sol a sombra para lograr una de sus performances más reveladoras.

“Pablo (Larraín) odia a los holgazanes más que a nada. Si viene del lugar correcto, realmente puedes conducir a alguien en su camino y eso me gusta”, dice frente a su cámara la artista norteamericana.

Y sigue: “Él es alguien con ambiciones para hacer películas. Y me sentí como, realmente, realmente revivida por él y asombrada por su compromiso (…) Lo que suena obvio, necesitas compromiso para ser el director. Pero su compromiso con su visión, que era tan particular y tan extraña, era salvaje y genial. Esos son los únicos tipos de personas que deberían estar haciendo películas”.

Una llamada telefónica

Kristen Stewart señala que el primer contacto con el chileno, antes de comenzar el proyecto, fue con una llamada de teléfono. Durante esa conversación Pablo Larraín le explicó el tono más bien poético que deseaba lograr durante esa clave sesión navideña con la familia real en Sandringham.

“Me llamó por teléfono, yo aún no había leído el guion y él me propuso esta idea y me dijo que estaba haciendo esto raro como el tono de un poema esencialmente sobre Diana. Y me preguntó si de cualquier modo sería interesante tocar el tema después de todo antes de que el me enviara el guion. Pensado responsablemente dije ‘sí’, absolutamente. Mi favorito tipo de películas son las exploraciones y cultivar esto como un caos controlado es absolutamente la forma en que haces estos descubrimientos que vale la pena fotografiar”, cuenta.

Al inicio vino una corriente de dudas, explica Kristen Stewart, pero encontró alivio en las palabras de Pablo Larraín: “Vamos, tú puedes hacerlo”.

Cuando Lady Di falleció, la actriz admite que era muy joven, pero siempre tuvo una impresión muy favorable de su figura mediática e histórica.

“Mis sentimientos iniciales sobre ella es que era increíblemente atractiva, como cool, simplemente parecía una persona encantadora, se que suena como básico, pero… Para mí ella se siente como una mezcla de cosas que no necesariamente van de la mano en todo lo que es confuso y dispar”, detalla.

Y agrega: “Es por eso que se trata de una historia tan convincente no solo la película sino que en la vida. Uno siente su naturaleza ansiosa de manera tan palpable y que solo quiere tocarte y quiere que la toquen y quiere sentirse conectada y acompañada y sin embargo es la persona más aislada y la persona con la cual es más difícil de relacionarse como nunca nadie podría imaginarlo”.

La fuerza salvaje de Diana

Consultada por Diana Sanchez, directora senior de TIFF, sobre las hermosas escenas en las que actúa con niños actores que interpretan a los hijos de Diana Spencer, la actriz concluye:

“Las impresiones más fuertes que tuve de ella fueron como madre, fue la única cosa en su vida que se sentía segura, con certezas. Quería sentirse incondicional sobre algo, lo digo en serio, creo que su poder, su fuerza y su tipo de salvaje e imparable fuerza de la naturaleza salieron realmente de cuando estaba con sus hijos porque no era muy buena para protegerse a ella misma, pero sí lo era para protegerlos a ellos”.

La Diana Spencer de Pablo Larraín tiene muchos momentos de silencio, de una capa de invisibilidad que la actriz recrea muy bien. Pero también hay escenas donde ella habla con un exquisito acento inglés.

En este sentido, para la actriz, según detalla, fue un rodaje donde estuvo rodeada de un team de cuatro personas vitales para lograr el gesto enorme de actuación superior de la pantalla. Su dialogue coach, que le ayudaba a hablar con las variaciones y tonos de la Princesa de Gales, Pablo Larraín y la directora de fotografía Claire Mathon.

-Cualquiera de ellos podía haber interpretado a Diana. Todos me ayudaban mucho para el papel. Incluso Pablo. Él hubiera sido una excelente Diana, salvo, claro, que no se parece mucho.