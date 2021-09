Toronto 2021: La apuesta más personal de Jessica Chastain

Recuerdo la primera vez que vi a Jessica Chastain. Fue hace diez años en el festival de Toronto (TIFF) durante las rondas de prensa de la película Take Shelter: una maravilla metafísica de Jeff Nichols donde era una esposa atónita frente al errático comportamiento de su marido, Michael Shannon: un atormentado hombre con visiones del Apocalipsis.

En esa ocasión fue una persona en extremo amable con un periodista como uno, siendo de Latinoamérica, presentándose y hablando de terror, de pesadillas y cómo lidiar con ellas como si fueran realidad en el set.

Diez años después, Jessica Chastain reaparece en Toronto con una carrera sorprendente y quien a su haber cuenta con dos nominaciones al Oscar, por sus trabajos en The Help (2011) y en Zero Dark Thirty (2012) . Y regresa a Canadá por un doble motivo: primero, ser tributada por el certamen canadiense como parte de los artistas destacados de esta versión, la número 48. Y segundo, y quizás lo más relevante, para la premiere de su filme más personal: “Los ojos de Tammy Faye”, una biopic sobre el auge y caída de la popular tele evangelista Tammy Faye, quien fue acusada junto a su esposo de usar para gastos y lujos personales el dinero recaudado para su iglesia. En las imágenes de la película Jessica Chastain luce irreconocible, con un elaborado maquillaje que nos aleja de su glamorosa imagen previa.

–He buscado hacer este proyecto desde hace diez años. Desde que estaba en el tour de prensa de Zero Dark Thirty que vi en una noche de insomnio en el hotel un documental sobre la pareja (de tele evangelistas)- dice sentada al lado del director Denis Villeneuve y Benedict Cumberbatch, entre otros artistas, mientras son homenajeados por TIFF por sus proyectos.

-Ha pasado tiempo desde que comencé en el cine. Recuerdo que fue en 2011 cuando vine a Toronto con Take Shelter y después vino el éxito The Help y ha sido un viaje instantáneo a estar “acá”, sin mediaciones– explica con locuacidad cuando se trata de hablar de su camino al éxito hasta “acá”: el aquí y ahora de. una de las carreras más destacadas de Hollywood como actriz y, para ampliar su registto, convertida en una productora primeriza.

-Todos siempre me dicen que la carrera de actriz dura muy poco. Que hay muy poco tiempo- comenta y detalla los esfuerzos para levantar su propia compañía productora, Freckle Films, lograr llamar la atención de talentos como los actores Andrew Garfield, Vincent D’Onofrio y el director Michael Showalter y reclutar al fin un equipo para rodar su sueño.

Esta cinta sobre una mujer extravagante y cuya caída se balancea con un reconocimiento a su lado más luminoso, en especial en la inclusión de su público LGTV y las campañas contra el Sida.

-Creo que a ella se le ha malentendido toda su vida. Es verdad que es la esposa de un tele evangelista que fue convicto por un crimen. Pero ella nunca fue encontrada culpable de nada. Pero como estaba casada con él, siempre se asumió en los medios que ella también era culpable. Pero. Ella no merecía esa etiqueta. Y lo segundo. Hay que remarcar que ella ayudó mucho a la inclusión de personas LGTV en su comunidad cuando los otros evangelistas hacían todo lo contrario.