Tras romper con Disney: DC habría ofrecido un nuevo papel a Scarlett Johansson

La situación entre Disney y Scarlett Johansson está cada vez más complicada y ahora apareció DC Comics a complicar las cosas tras ofrecerle un papel en sus películas.

Todo esto se generó a raíz de la demanda que interpuso la actriz en contra de su antigua casa cinematográfica por incumplimiento de contrato en el estreno de Black Widow.

Ante las inestables relaciones entre Johansson, Disney y Marvel, aparece una nuevo camino en el mundo de los cómics y los superhéroes.

Se trata de la competencia directa, Warner Bros. y DC Comics, que tendrían pensado un papel como Hiedra Venenosa para integrarse a este universo expandido.

Así lo confirman medios como We Got This Covered, asegurando que en dicha interpretación llegaría para potenciar a los villanos de la editorial en la pantalla.

Incluso, la interprete de Harley Quinn, Margot Robbie, ha expresado el deseo de la inclusión de este personaje para trabajar en conjunto.

En caso de concretarse la incorporación, no sería la primera vez que esto ocurre entre las compañías, ya que existe el caso de James Gunn.

El director estuvo a cargo de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y luego fue desvinculado, pero no tardó mucho en firmar por el rival de Marvel.

Gunn estuvo a cargo de Escuadrón Suicida 2, y se rumorea sobre más producciones en las que estaría trabajando en secreto y con las cuales esperan dar un golpe.

Por el momento no existen más detalles sobre la posible llegada de Scarlett Johansson a DC, pero en el mundo del espectáculo ya se cataloga como una ‘venganza’ a Marvel y Disney.

¿Les gustaría ver a la actriz interpretando a la villana de Batman junto a Harley?