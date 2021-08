Netflix confirma tercera y última temporada de “Sky Rojo”

La plataforma de streaming ha confirmado la tercera temporada de Sky Rojo de manera sorpresa, a menos de un mes del estreno de su segunda temporada.

La serie protagonizada por Verónica Sánchez, Yany Prado y Lali Espósito ha dado que hablar en el último tiempo, mostrando una historia llena de acción.

Cabe mencionar que los creadores, mismos detrás de La Casa de Papel, Alex Pina y Esther Martinez, ya habían expresado sus deseos de seguir con la producción.

Siguiendo esta línea de sus intenciones, el desenlace de la segunda parte quedó abierto para su continuación, además la recepción de la audiencia ha sido muy buena.

La temporada 2 de Sky Rojo se ubicó rápidamente en el Top 1 de Netflix, en su primer día en el catálogo el pasado 23 de julio, con ocho episodios.

Ahora, la producción que narra las aventuras y desventuras de tres prostitutas tras escapar de manera violenta de sus proxenetas, contará con una tercera parte.

El final de esta persecución sin frenos tenía que llegar… o estallar. #SkyRojo3 pic.twitter.com/AAj0tw2AOJ — Netflix España (@NetflixES) August 12, 2021

Una de las características de la producción dirigida por Eduardo Chapero-Jackson, Javier Quintas y David Victori, son los giros en desarrollo de cada capítulo.

Las historias de Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) se entrelazan con sus perseguidores en una relación llena de venganzas.

En una persecución que parece no tener fin, las chicas siempre están en un nuevo problema cuando aún no logan salir de otro, descubriendo que no será fácil comenzar una nueva vida lejos de la esclavitud sexual a la que estaban sometidas.

Netflix confirmó que la tercera temporada de Sky Rojo será el fin y llegará a su plataforma en 2022. Revisa el tráiler de la historia a continuación.