Millonario acuerdo: South Park renueva para seis temporadas más y 14 películas

Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, llegaron a un acuerdo millonario para renovar la serie por seis temporadas más y realizar 14 películas.

El conglomerado ViacomCBS puso más de 900 millones de dólares sobre la mesa para mantener la popular animación bajo su firma hasta 2027.

El ambicioso contrato destaca por la realización de las cintas originales que serán estrenadas por la plataforma de streaming Paramount Plus. Dos de estas producciones se estrenarán durante este año.

Trey Parker and Matt Stone sign new deal to extend South Park through season 30 and make 14 original made-for-streaming movies exclusively for Paramount+, starting with two films in 2021. Read the full press announcement: https://t.co/vhlzu0E96F pic.twitter.com/uvPhRbVp7E

De esta forma las aventuras protagonizada por el grupo de amigos en el pueblo de South Park llegaría para fortalecer la plataforma digital.

“Estamos emocionados de expandir y profundizar nuestra larga relación con ellos para ayudar a impulsar Paramount+ y Comedy Central“, declaró Chris McCarthy, CEO de MTV Entertainment y director de contenido de animación para adultos de Paramount+.

Si bien la franquicia ha sufrido censuras y variadas críticas constantemente debido a su ‘humor negro’, sin escrúpulos y sin respeto, sigue siendo muy exitosa.

A 24 años de su estreno, la satírica e irreverente serie sigue vigente y con un amplio público que sigue fielmente las historias de cada uno de sus personajes.

Cabe mencionar que la pandemia por covid tuvo consecuencias en la producción, evitando que el año pasado estrenaran una nueva temporada.

Sin embargo, Parker y Stone aprovecharon la pausa para renovar ideas, pensar en nuevos planes a futuro y realizar un par de especiales.

Incluso están pensando en la posibilidad de comprar un icónico establecimiento en la vida real que aparece en un capítulo de la serie, algo que se vería beneficiado gracias al millonario acuerdo que firmaron.

Los jugadores de consolas también tienen buenas noticias al conocerse la creación de un nuevo videojuego de la serie en formato 3D que ya está en desarrollo.

Looks like the South Park people are working on a new video game. The last two were published by Ubisoft – not clear who's making this one https://t.co/Z1oC1skFtU pic.twitter.com/21SZAqS1BF

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 5, 2021