“Más de la mitad del planeta”: José Ignacio Valenzuela celebró las buenas cifras de “¿Quién mató a Sara? 2”

El miércoles se estrenó la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, serie escrita por el guionista chileno José Ignacio Valenzuela. La producción se posicionó se posicionó como la número 1 en 63 países y es la serie de habla no inglesa más vista en todo el mundo.

Desde el 24 de marzo, en el estreno de su primera temporada, la ficción logró atrapar a muchos usuarios de la plataforma con sus misterio e interrogantes en torno a la muerte de Sara.

A través de su cuenta de Twitter, el “Chascas” celebró las buenas cifras que obtuvo la serie en estos días. “¡Se cumplió el sueño! ¿Quién mató a Sara? es la serie número 1 de Estados Unidos. Y no solo eso: es la serie más vista en el mundo en este momento“, escribió el guionista.

Solo les diré que "¿Quién mató a Sara?" amaneció hoy número 1 en 63 países… Más de la mitad del planeta la hizo su favorita. Y para alguien que no sale ni a la esquina hace más de un año, esto es algo casi incomprensible… — Chascas Valenzuela (@elchascas) May 21, 2021

La serie posee una variedad cultural que puede notarse en pantalla, ya que el equipo proviene de distintos países, entre ellos Colombia, Mexico, España, Argentina, Puerto Rico y Venezuela.

A esto se suma el equipo de guionistas chilenos que encabeza esta producción, liderados por el “Chascas” y secundados por Rosario Valenzuela y Jean Pierre Fica.

El actor Eugenio Siller (Chema) comentó que “cuando recibí los primero capitulo o la sinopsis de la historia me fascinó, me encantó. Yo ya conocía a Jose Ignacio Valenzuela o ‘Chascas’, conocía su trabajo y me parece que tiene una pluma mágica y maravillosa, la historia estaba tan bien escrita que estaba leyendo y ya quería saber que pasaba, ese fue el primer indicio de que era algo que me atraía”, dijo el actor mexicano.

Además agregó que “Era una historia muy buena de la cual yo quería formar parte y desde el primer momento en que la leí dije ‘Sí. Sí quiero participar, espero quedar en el casting y que me escojan porque me gustaba mucho la historia y el personaje de Chema“.

Y en cuanto al hecho de que el guion fuera escrito por personas provenientes de otras latitudes y si esto se notaba, Eugenio puntualizó en que “Tuvimos muchas juntas y en algún momento si había algún termino u otra cosa, el mismo ‘Chascas‘ nos decía ‘Si hay algo que ustedes quieren decir o lo dicen de cierta manera, está permitido mexicanizarlo en este caso“.