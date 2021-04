Prometen que será igual al manga: Netflix confirmó secuela del live-action de Death Note

Hace casi cuatro años, Netflix estrenó el live-action de Death Note, uno de los animes más populares de la historia, el cual decepcionó a los fanáticos y fanáticas de Light Yagami.

Pese a que no fue del agrado de sus seguidores, la plataforma de streaming y su director de contenidos, Ted Sarandos, revelaron que están desarrollando la segunda parte de la cinta, la cual contará con Greg Russo (Mortal Kombat) como guionista.

En conversación con We Got This Covered, el escritor comentó que su trabajo será de lujo, ya que, como buen fanático de la obra japonesa, quiere hacerlo calcado al anime que millones de personas de todo el mundo ha visto. “Yo soy un gran admirador del manga, soy un gran admirador del material original y creo que es uno de los mejores mangas jamás escritos“, expresó al respecto.

Aunque no fue parte de la primera película, Russo comentó que sabe cómo enfocar la secuela, ya que al haber visto la otra, “entré con una especie de punto de vista sobre lo que quería hacer en esta cinta. Y parte de eso es que quería volver al material original“.

“Quería volver a lo que hizo que el material original fuera tan genial, así que estamos haciendo algo realmente genial con él. Con suerte, habrá más información al respecto pronto, pero será… no será exactamente lo que esperabas. Y lo digo de una manera muy tentadora”, sostuvo el guionista.

Recordemos que el primer live-action de Death Note contó con la dirección de Adam Wingard, y con un elenco compuesto por Nat Wolff, Lakeith Stanfield, Margaret Qualley y Willem Dafoe como el shinigami Ryuk.