A los 85 años murió David Prowse, actor que interpretó a Darth Vader en Star Wars

Este domingo se confirmó la muerte de David Charles Prowse, actor británico que interpretó a Darth Vader en las primeras películas de Star Wars.

Así lo confirmó su agente Thomas Bowington en Facebook, según señaló el medio británico BBC. “Que la fuerza le acompañe, ¡siempre!”, escribió su agente sobre la muerte de su cliente, quien murió el sábado tras sufrir una “breve enfermedad”.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020