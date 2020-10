Lorenza Izzo y el plebiscito: “Tengo completamente respeto por las personas que voten Rechazo o nulo”

Radicada en Estados Unidos, donde ha sido parte de películas como “Once Upon a Time in Hollywood” del director Quentin Tarantino, Lorenza Izzo cambió su domicilio para votar en el plebiscito desde Los Ángeles, California.

“Fue muy interesante estar tan lejos. Creo que me ayudó a tener una participación más grande de lo que sería si estuviese viviendo en Chile”, comentó la actriz nacional a ADN, quien visitó el país por última vez en febrero pasado.

Y agregó que “voy a votar Apruebo porque es lo que, como yo me he informado, siento que me gustaría para nuestro país. Me gustaría una nueva constitución. Sin embargo, tengo completamente respeto por las personas que voten Rechazo o nulo. Algo importante hoy en día es apoyar e incentivar la responsabilidad cívica”.

Dentro de la eventual nueva Carta Magna, hay tres temas que a Izzo le interesa que estén contemplados: género, diversidad sexual y medioambiente. “Obviamente, temas que me afectan directamente como ciudadana chilena”, explicó quien fue parte de la serie “Penny Dreadful: City of Angels”.

Consultada por el clima electoral que se vive en el país norteamericano, la actriz comentó que “es bien similar a lo que yo veo en Chile con la polarización. Esa potente violencia se vive acá en cuanto a los republicanos versus los demócratas”, agregando que “lo que me da más miedo son estas vistas muy extremas donde no hay espacio para el compromiso”.