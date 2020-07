Protagonistas del live-action de One Piece podrían ser actores de diversas nacionalidades

El live-action de One Piece día a día va entregando nuevas noticias al respecto. Hace algún tiempo, los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda se enteraron que las grabaciones de la película comenzarán el próximo 31 de agosto, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Ahora, Steven Maeda, showrunner de la versión “carne y hueso”, saludó a Nami para su cumpleaños, y lo hizo preguntando quién debería ser la actriz encargada de interpretarla. Una de las respuestas que recibió planteaba que los actores fueran lo más diversos posibles, lo que fue contestado por la cuenta oficial de Twitter de la serie.

En este mensaje respondieron utilizando varias banderas, las que sumadas daban como resultado a los mugiwaras. Estas serían las etnias en las que el mangaka se basó para crear la historia y, dicho sea de paso, también las nacionalidades del casting, aunque aún no hay una ratificación oficial por parte de Netflix.

Bajo esto, y en vista del orden de los países mostrados, se podría deducir que Luffy sería brasileño, Zoro japonés, Nami sueca, Ussop keniata, Sanji francés, Franky estadounidense, Chopper canadiense, Brook austriaco y Nico Robin rusa.

Happy Birthday, Nami! Who should we cast? Last chance to weigh in. @onepiecenetflix https://t.co/VN3rzl8A2e

When asked about having a diverse cast, the official live action One Piece account responded back with the ethnicities that Oda himself decided on.

ALRIGHT, I SEE YOU. pic.twitter.com/XB2JipHdlz

