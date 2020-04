Studio Ghibli liberó imágenes de sus películas para que las uses como fondo de pantalla en videollamadas

El maravilloso mundo Studio Ghibli liberó imágenes de algunas de sus película para que las puedas usar como fondo de pantalla durante las videollamadas que se realizan a través de diversas plataformas.

Estas gráficas son pertenecientes a algunas de las clásicas cintas del estudio japonés, tales como Nausicaa of the Valley of the Wind, La Princesa Mononoke y El Viaje de Chihiro.

En la página oficial de Ghibli comentaron que pronto añadirán nuevos fondos y también aclararon que estas imágenes no pueden ser redistribuidas ni utilizadas con fines de lucro.

Para verlos y descargarlos en alta calidad, sólo debes ingresar a la página de la compañía AQUÍ.