Actor de popular serie “You” falleció debido al coronavirus

El conocido actor Mark Blum, popular por sus actuaciones en Buscando desesperadamente a Susan, Cocodrilo Dundee y la famosa serie de Netflix You, murió a los 69 años a causa del coronavirus Covid-19.

El lamentable deceso fue anunciado por la compañia de teatro Playwrights Horizons y confirmado posteriormente por la vicepresidenta de SAG-AFTRA, Rebecca Damon, quien indicó que la principal causa fue el Covid-19.

Blum, quien destacó en Broadway y en el teatro New York, debió ser homenajeado a través de las redes sociales por la compañía que anunció su fallecimiento, ya que la despedida presencial está restringida por el alto contagio del virus.

“Con amor y sentimientos encontrados, Playwrights Horizons rinde tributo a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y un artista consolidado que falleció esta semana. Gracias, Mark, por todo lo que le brindaste al teatro, y a teatros y audiencias alrededor del mundo. Te vamos a extrañar”, señaló la compañia Playwrights Horizons en Twitter.

Damon, amiga del actor estadounidense, le dedicó unas palabras desde Twitter: “Con tanta pena que escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y ex miembro de la junta, Mark Blum, falleció como resultado de las complicaciones del coronavirus. Un querido amigo de toda la vida“.

It is with such deep sorrow that I’m writing to share the news that our friend and former board member Mark Blum has passed away as a result of complications from the coronavirus. Mark was a dedicated Screen Actors Guild and SAG-AFTRA board member serving from 2007-2013, pic.twitter.com/aA3yPfOwh7

— Rebecca Damon (@RebeccaDamonNYC) March 26, 2020