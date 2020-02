Supuestas filtraciones y discriminación: los escándalos que marcan la previa de los Oscar 2020

Este domingo se realizará la ceremonia de los Premios Oscar y nuevamente la previa está empañada por escándalos y discusiones en torno a los nominados a estos galardones. El más reciente se produjo cuando la Academia quiso realizar un concurso acerca de las predicciones de ganadores, denominada “Oscars Prediction Experience”.

La cuenta de Twitter de los Oscar subió el lunes, a modo de ejemplo, una lista de favoritos que no estaba precisamente en blanco: mostraba a los ganadores de cada categoría. Por ejemplo, “Parasite” aparecía como la mejor película, Sam Mendes fue elegido el mejor director, Joaquin Phoenix figuraba como mejor actor por “Joker” y Renée Zellweger se alzaba como la mejor actriz por su rol en “Judy”.

El sitio Deadline alcanzó a tomar un registro del tuiteo, que luego fue eliminado. Mientras se desataba la controversia en la red social, la Academia se excusó: “Invitamos a los fans en Twitter a hacer y compartir sus predicciones para los Oscar. ¡Un montón de ustedes lo han hecho! Un pequeño problema en Twitter hizo que algunas de sus predicciones pareciera que venían de nuestra cuenta. No era así. Este error ha sido resuelto. Revelaremos nuestras elecciones el domingo”.

So white… so male

La discriminación étnica y de género siempre ha sido tema de discusión en la previa de los Oscar. Sin embargo, la polémica revivió tras conocerse los nominados definitivos a la estatuilla dorada.

Por ejemplo, en la categoría mejor director, cuatro de los cinco candidatos son hombres blancos: Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Todd Phillips y Sam Mendes. Esto, obviando al surcoreano Bong Joon Ho, el único que marca una diferencia en el listado.

La gran ausente de la nómina fue Greta Gerwig, quien ya había aparecido en esta categoría en 2017 con “Lady Bird”. La directora encabezó “Mujercitas”, película que contó con nombres destacados como Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet y Laura Dern. El filme cuenta con un respaldo unánime de la crítica especializada y sí está nominado a mejor película y mejor guion adaptado.

The Washington Post, así como otros medios estadounidenses, resaltaron estos enfoques de los electores de la Academia. “Sería bueno si los votantes de la Academia y las personas que hacen las películas que juzgan estuvieran tan interesados en la vida interior de las mujeres, las personas de color y las personas que no son estadounidenses o británicas como lo son los hombres blancos”, escribió la columnista Alyssa Rosenberg.

Añadió que “quizás la única forma de que eso suceda es si las personas que tradicionalmente han estado en el exterior tienen la capacidad de causar tantos problemas como los hombres blancos que a menudo terminan en el centro de la historia”.

La categoría mejor banda sonora también es un ejemplo de estos contrastes: la única mujer nominada es la chelista y compositora Hildur Guðnadóttir, responsable de la música de “Joker” y que ha arrasado en la temporada de premios. La artista islandesa está nominada junto a John Williams, Alexandre Desplat, Randy Newman y Thomas Newman.

Pese a los pergaminos, “Mujercitas” contrasta con cintas esencialmente masculinas como “Joker”, “El irlandés”, “1917” y “Ford v Ferrari”. También resalta el hecho de que “Dolemite Is My Name”, protagonizada por Eddie Murphy y con un elenco mayoritariamente negro, no aparezca en las categorías principales, pese a que figuró en los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

“Legitima esta idea de que las historias negras deben girar en torno a la tristeza y la pérdida para ser vistas como importantes”, advirtió Angelica Jade Bastién en el sitio Vulture. La columnista destacó, en tanto, la presencia de Cynthia Erivo entre las candidatas a mejor actriz, “en parte porque su actuación es asombrosamente olvidable, en parte porque nominar solo una actuación de una película de esclavitud deja un sabor agrio en mi boca”.