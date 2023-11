Este martes, Alberto Abarza logró la medalla de plata en los 200 metros libres de la para natación, y por segundo día consecutivo se subió al podio de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

“Me siento cansado, es la prueba que más me cuesta, pero me deja contento porque no solo a nivel parapanemericano, sino que a nivel mundial quedamos segundos en esta prueba en este minuto, y tenemos seis meses aun para preparar los Juegos Paralímpicos de París”, señaló “Beto” a ADN Deportes tras la competencia.

Con esta plata, el nadador se convirtió en el chileno con más medallas parapanemericanas de la historia, registrando 7 preseas en total (5 en Lima 2019 y 2 en Santiago 2023). “Estoy feliz por el logro, pero es algo irrelevante porque soy uno más que viene a sumar al Team ParaChile. Hay tremendos deportistas”, comentó al respecto.

Por último, Alberto Abarza anticipó las tres finales que aún le quedan en estos Parapanamericanos. “Quiero estar en el podio, y si no lo logro, igual lo voy a disfrutar muchísimo. Estoy pensando más en lo que viene en los Juegos Paralímpicos de París. Estos Parapanemericanos me toman después de hacer una pausa de dos meses. Estoy haciendo las cosas bien, voy paso a paso, pero el foco lo tengo claro”, finalizó.