Harold Mayne-Nicholls responde a críticas del balonmano por el Poliedeportivo de Viña del Mar: “No entiendo cómo alguien pretende ganar medallas sin jugar”

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, salió a responder una de las polémicas que revivió con el cierre de los Juegos Panamericanos 2023: las goteras que afectaron al Polideportivo de Viña del Mar, donde se jugó el balonmano.

Todo luego que, a través de un comunicado, “Las Lobas” expusieran que, aun cuando se les había comunicado al principio, que su partido por la medalla de bronce ante Paraguay se suspendía, el encargado de liderar la organización revirtió la decisión y posteriormente perdieron el juego en cancha. En ese contexto, aseguran que “tuvo el atrevimiento de poner en duda nuestras intenciones de jugar este partido y, además, poniéndole precio a la lesión de un deportista, si siquiera poner en la balanza que eso podría significar el término de la carrera deportiva”.

Ante esa situación, Harold Mayne-Nicholls fue tajante. “La cancha estaba para jugar, había que jugar, se jugó y a nadie le pasó nada. No entiendo cómo alguien pretende ganar medallas sin jugar, esto es deporte. No tengo más comentarios, estoy en este cargo para tomar decisiones. Las chicas jugaron, Paraguay fue mejor, ganó y no veo qué más puede haber de eso”, destacó, junto con cuestionar que se haya “acordado” con las rivales el hecho de que no se jugara el partido por el bronce.

“Alguien había tomado la decisión de jugar, dije que no era lógico, pregunté a los jueces si se podía jugar y se hizo, bajo mi responsabilidad (…) Que hayan ido al camarín es otra historia y no lo voy a permitir. En el deporte se gana en la cancha y eso es lo que tenemos que aprender de una buena vez. Yo tomé la decisión de jugar. Pueden sacar todos los comunicados que quieran, pero cuando tomo una decisión no tomo problemas en mantenerla”, concluyó el director ejecutivo de Santiago 2023.