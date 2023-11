Presidente Boric de cara a los Parapanamericanos 2023: “El orgullo que sentimos no está determinado por el resultado final de la competencia”

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric se pronunció de cara al inicio de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, evento que se desarrollará entre el 17 y el 26 de noviembre.

“No me gusta guiarme tanto por las medallas, me siento identificado con la filosofía de Marcelo Bielsa cuando dice que el éxito a veces deforma, pero el fracaso y los momentos difíciles son los más formativos. No me quiero centrar en quienes ganan medallas, sino en el hecho de quienes han clasificado para estar acá, eso ya es un tremendo éxito”, mencionó el Mandatario desde la Villa Parapanamericana junto a los deportistas que competirán en los Juegos.

En la misma línea, el jefe de Estado indicó que “el orgullo que sentimos no está determinado por el resultado final de la competencia, para mí el orgullo se juega en la comunidad que se ha generado a partir de estos Juegos, que se va a reproducir en el tiempo, que dejará un legado y que cambiará para el bien la vida de muchos chilenos y chilenas”.

“Cuando la Teletón partió en 1978 se hablaba muy poco de discapacidad en Chile y de inclusión en las ciudades. Hoy, poco a poco y de manera consistente hemos ido mejorando esa conciencia de que si como sociedad les entregamos las condiciones materiales necesarias, las personas con discapacidad pueden desarrollar una vida lo más normal posible. Eso es un deber que cada día se cumple más”, aseguró el Presidente Boric.

“Hace 8 años los deportistas con discapacidad entrenaban pocas horas durante los días, pero el entrenamiento ha aumentado sustantivamente y eso implica que tengan un mejor nivel, cosa que se expresa en el aumento de rendimiento que hemos tenido en los últimos Parapanamericanos”, agregó la máxima autoridad nacional.

“En Río de Janeiro 2007 tuvimos 0 oros, una plata y un bronce, mientras que en Lima 2019 tuvimos 10 oros, 10 platas y 11 bronces, ahí hay un salto que no es casualidad”, completó.

¿Qué disciplinas habrá en los Parapanamericanos?

Los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 contará con 18 disciplinas en donde los representantes de cada país buscarán alcanzar el podio y colgarse una medalla. Revisa la lista a continuació: