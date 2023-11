Parapanamericanos Santiago 2023: estos son los artistas que participarán en la ceremonia inagural de los juegos

Cada vez queda menos para dar el inicio oficial a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, megaevento deportivo que tendrá su ceremonia inaugural este viernes 17 de noviembre.

Es más, este lunes, el Presidente Gabriel Boric visitó la Villa Parapanemrica y al TEAM Chile y se pronunció de cara al inicio de a la instancia continental que desarrollará entre el 17 y el 26 de noviembre.

“No me gusta guiarme tanto por las medallas, me siento identificado con la filosofía de Marcelo Bielsa cuando dice que el éxito a veces deforma, pero el fracaso y los momentos difíciles son los más formativos. No me quiero centrar en quienes ganan medallas, sino en el hecho de quienes han clasificado para estar acá, eso ya es un tremendo éxito”, mencionó el Mandatario.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia inaugural?

La ceremonia inaugural de los Juegos Parapanermicanos Santiago 2023 se llevará a cabo este viernes 17 de noviembre en el Parque Deportivo Estadio Nacional, al igual que el puntapié a los Panamericanos. La ceremonia iniciará a las 20:30 horas.

La instancia será transmitida por canales de televisión abierta, entre ellos TVN, y además, podrás seguir el evento por ADN y todas sus redes sociales.

¿Cómo y dónde conseguir entradas?

Respecto a las entradas, según el portal de PuntoTicket, a la fecha aún existen boletos disponibles para la ceremonia inaugural de los Parapanamericanos Santiago 2023, cuyo valor es de $6.900. Pero atención, yta que existen algunos tickets disponibles de forma gratuita.

¿Qué artistas serán parte de la ceremonia?

En cuanto a los artistas que participarán en la inauguración de los Parapanamericanos, el pasado domingo la organización confirmó el listado de intérpretes que pondrá la música a la ceremonia.

Cargada a la música urbana y el pop, los cantantes que serán parte de la instancia son: Beto Cuevas, Ana Tijoux, Pablo Chill-E, Flor de Rap, Denise Rosenthal, Kay y Movimiento Original.