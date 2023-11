Santiago Ford tras quedarse con el oro en el Decatlón: “Batallé por un sueño, hace cinco años no tenía nada”

Este martes por la noche, Santiago Ford hizo historia en un lugar histórico. El atleta nacional rompió todos los pronósticos y logró imponerse en el Decatlón Masculino de Santiago 2023 en el Estadio Nacional, para quedarse con la medalla de oro.

El deportista cubano, nacionalizado chileno de manos del Presidente Gabriel Boric, conversó con los medios de comunicación tras su extraordinaria presentación en Ñuñoa.

“Batallé por un sueño, hace cinco años no tenía nada, hace seis meses me dieron la oportunidad de representar a este hermoso país, creo que lo hice de la mejor manera que pude, faltaron algunas cosas, pero estoy feliz por lo que he hecho y hasta donde hemos llegado”, indicó a DirecTV Sports.

Agregó sobre la serie de pruebas que “el decatlón es un evento que no se acaba sino hasta el segundo día que es el que define. Sabía que tenía que darlo todo en las dos primeras pruebas, sentí al público apoyándome en todo momento para llegar ahora en la tarde y darlo todo”, sostuvo.

Cerró con que “seguí hasta el final, estoy feliz por el público, por el apoyo que he tenido, no me lo esperaba, pero estoy muy feliz”, finalizó Santiago Ford.

Recuerda que toda la acción de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

El relato de ADN para la medalla de Santiago Ford