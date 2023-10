La emoción de Martín Vidaurre tras lograr medalla de plata en Santiago 2023: “Intenté sacar el oro, luché con todo lo que tenía”

Este sábado, Martín Vidaurre logró la primera medalla para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, tras colgarse la presea de plata al finalizar en el segundo lugar del Ciclismo Mountain Bike.

Tras la carrera y posterior premiación, el ciclista chileno de 23 años se mostró emocionado. “Intenté sacar el oro y no se pudo. Luché con todo lo que tenía y traté de llegar de la mejor manera. La sensación era muy buena, pero al final (Gunnar Holmgren) fue un poco más fuerte. Está a nivel mundial igual que yo y esta vez le tocó a él”, declaró.

“Fue un poco amargo todo, pero todavía nos queda una disciplina más en una semana que es la ruta, así que vamos a intentar dejarlo todo. Esto todavía no se acaba, me quedo con el cariño de la gente y todo el apoyo que recibimos. Fue muy bonito todo”, agregó.

En esa línea, el deportista nacional afirmó que “quería demostrar que todo es posible. Venimos trabajando desde hace harto tiempo y no era lo que buscábamos, pero al final así es esto. Hay que simplemente seguir trabajando, no hay otro secreto”.

“Lo voy a guardar en mi memoria. El público fue fundamental, más allá del resultado. Recibir ese cariño no lo había vivido nunca antes, así que fue tremendo. Queda todavía una carrera y no me quiero emocionar más, gracias a todos”, sentenció.

Cabe recordar que Martín Vidaurre aún no finaliza su participación en Santiago 2023. El domingo 29 de octubre, verá acción en el ciclismo de ruta, competencia que recorrerá la capital chilena en un circuito que tendrá como gran reto la subida al Cerro San Cristóbal.