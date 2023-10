Valentina Toro y su trabajo mental a días de Santiago 2023: “He aprendido a ser lo más transparente posible”

En la previa al desarrollo de Santiago 2023, una de las deportistas que aparece con opciones claras para colgarse una medalla de oro por el Team Chile es la karateca Valentina Toro, vigente bicampeona panamericana de la especialidad.

Quien además fue medallista de oro en los Juegos Bolivarianos y Juegos Sudamericanos del año pasado conversó al respecto con ADN TOP KIA tras participar como parte del Team Aramark, empresa de servicios de alimentos y que respalda su carrera deportiva, asi como la de otras competidoras como la atleta paralímpica Amanda Cerna, la canoísta María José Maillard y la triatleta Macarena Salazar.

“He trabajado muchísimo para este día. Estoy como unas de las favoritas, pero no me debo relajar con ninguna competidora. Voy por todo. Estoy trabajando más duro que antes, quiero ser mi mejor versión y estar mejor, quiero ser mejor que la versión que ganó los dos Panamericanos. Quiero mostrar mi localía. Quiero demostrar que soy superior a las otras rivales y sobre todo quiero quiero disfrutarlo“, comentó una emocionada Valentina Toro en torno a sus chances en Santiago 2023.

“Mi sueño es poder ahí subirme al podio y cantar el himno nacional con mi medallita de oro, con mi familia que va a estar ahí acompañándome. Este año ha sido duro también en el tema familiar, mis papás se enfermaron mucho. Mi sueño es poder estar ahí y que todo el sacrificio tenga su recompensa”, remarcó quien debutará en Juegos Panamericanos.

Valentina Toro y la salud mental

Durante la charla con ADN TOP KIA, reconoció que ha tenido que lidiar con la presión que, entre otras cosas, la llevó a un intenso campamento de prácticas en Egipto.

“Ha sido duro, con una sobrecarga tanto física como mental. La semana pasada me midieron los niveles de cortisol y lo tenía por las nubes. Estoy intentando hacer todo para relajarme, bajar la invasión de redes sociales. Al final me tengo que concentrar en entrenar mi karate y descansar, que también es parte del entrenamiento. El estrés ha sido fuerte, estuvimos un mes de gira. Me tiritaba el ojo todo el rato”, apuntó, buscando soltar la tensión.

“Una no para de pensar en los juegos, en las situaciones de combate y estoy a puro karate. Es mucha información. He tenido que intentar hacer las cosas que me gustan, ver películas de Disney, estar en TikTok, pero no hacer tanto video. Intento hacer las cosas que me relajan y entrenar al 100%, hacer un equilibrio, pero ha sido duro“, reconoció, junto con explicitar el rol clave que tienen las redes sociales en torno a su mejor proceso mental con miras a Santiago 2023.

“En un momento me pasó que yo como que no estaba tan bien y simulaba en las redes sociales estar súper bien, con mucha energía y en verdad me pasaba que me idealizaba mucho. Me veía sonriendo y eso me hacía mal. He aprendido a ser lo más transparente posible porque al final estoy un proceso de juegos panamericanos que durísimo, el alto rendimiento es deporte y te lleva a los límites tanto físicamente como mentalmente. Hay que intentar hacer ese proceso lo más sano posible, he aprendido a ser lo más transparente como reencontrarme con las cosas que me gustan para disfrutar los Juegos Panamericanos, que son acá”, concluyó Valentina Toro.