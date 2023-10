Santiago 2023 definió el estadio que recibirá la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos

Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, anunció el estadio que recibirá la clausura de los Juegos Panamericanos, los cuales iniciarán el viernes 20 de octubre y tendrán su cierre el domingo 5 de noviembre.

En diálogo con Radio Sonar, el expresidente de la ANFP indicó que “cerramos con La Florida, vamos a ir al Estadio Bicentenario. Vamos a tener más posibilidad de que gente vaya al estadio porque en Cerrillos era mucho más limitado”.

Cabe recordar que en primera instancia, el Parque Bicentenario de Cerillos y el Estadio Monumental aparecieron como opciones para albergar la ceremonia de clausura, pero finalmente se optó por el estadio donde juega Audax Italiano.

Además, Mayne-Nicholls explicó por qué no se podrá utilizar el Estadio Nacional como escenario del cierre de Santiago 2023. “No puede ser ahí porque hay pruebas de atletismo hasta el día anterior y resulta que necesitamos instalar todo el tema para estas cosas, no podemos simplemente llegar e instalarnos en el recinto”, aclaró.

“El Nacional se está ocupando para el atletismo porque así lo pidió la organización internacional, si no las pruebas hubiesen sido en el Mario Recordón y hubiésemos podido hacer la ceremonia ahí”, agregó.

Finalmente, el director ejecutivo de la Corporación que rige los Juegos Panamericanos entregó sus sensaciones a solo 14 días del inicio del evento. “Hay un gran ambiente, se va notando. Cuando partí todos hacían las preguntas de qué me motivaba a tomar este fierro caliente y hoy día debo recibir entre 10 o 15 Whatsapp diarios pidiéndome entradas para los eventos, entonces eso es un termómetro”, cerró.