Como siempre, en el Ciudadano ADN los lunes son dedicados a la salud mental. Por eso, conversamos sobre las cifras del suicidio en Chile junto al psicólogo de Clínica Dávila, José Luis Díaz.

“Las cifras son alarmantes y lo peor es que no tenemos una política adecuada para trabajar el tema del suicidio”, comenzó diciendo el profesional de la salud mental.

En esa misma línea, el psicólogo agregó que “generalmente los temas de salud siempre están manejados por el ministerio de Salud, pero yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, porque es un problema social”.

“No solamente le compete al ministerio de Salud, también le compete al ministerio de Educación, al resto de los ministerios y también al resto de la sociedad“, expuso.

Suicidio en Chile: ¿Un tabú en la sociedad?

De acuerdo a José Luis Díaz, si bien en la población chilena podría existir un cierto pudor a la hora de abordar el suicidio, uno de los puntos que más afectan a la situación es que “no hay una voluntad política para hablar” de esto.

“Cuando hablo de ‘voluntad política’, no me refiero exclusivamente a los políticos. Me refiero también al resto de las organizaciones y ONGs que no abordan este tema simplemente porque deciden invisibilizarlo“, comentó.

“En Chile, el suicidio está asociado a un tema de drogas, alcohol, salud mental. Pero hay distintos factores que intervienen en él“, añadió.

Los desafíos en este tema

Por otra parte, el psicólogo habló sobre las acciones que se podrían realizar para prevenir el suicidio en la población nacional. “Todo lo que se haga, suma”, aseguró.

“¿Qué pasa con las empresas privadas? ¿Cuál es su postura o posición frente al tema del suicidio? Si los que se suicidan no están solo en los espacios públicos, sino que muchos de ellos trabajan en empresas privadas…¿qué pasa con los sindicatos?“, reflexionó.

Acto seguido, el especialista comentó que “uno empieza a hacerse distintas preguntas y te vas dando cuenta que, en el fondo, esta red que está trabajando en la prevención del suicidio, lo cual está bien, siempre va a tener limitaciones… no va a llegar específicamente a las personas que están en una planificación o un gesto suicida”.

El problema de los mandatos sociales

A su vez, el psicólogo de la Clínica Dávila se refirió a una preocupante cifra respecto a la toma de esta decisión: “el 79% de los casos, son hombres”, dijo.

“Generalmente, el hombre que tiene una idea suicida es mucho más probable que lo concrete en comparación con las mujeres. Tiene que ver con la manifestación de emociones y redes de apoyo”, señaló.

A lo anterior, José Luis Díaz dijo que “el machismo y esto de no expresar emociones, de no poder fracasar, generalmente son mandatos sociales, que muchas veces hace que esos indicadores no los puede detectar una red de contención”.