Director del ISP advierte sobre medicamentos falsificados: “Están vendiéndose particularmente en las redes sociales”

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Rubén Verdugo, el nuevo director del Instituto de Salud Pública (ISP), sobre la gravedad del consumo de medicamentos falsificados.

El uso de sustancias medicinales no certificadas y sin respaldo oficial puede generar consecuencias directas a la salud. Sin embargo, la situación es bastante común, lo que genera un complejo escenario que las autoridades buscan reducir.

Una de las primeras apreciaciones que hizo el invitado, es que esta situación “debemos entenderlo como un tema de salud pública“, teniendo en cuenta los efectos concretos que puede tener para las personas.

Por otra parte, apuntó que “no solo tiene relación con el posible uso de medicamentos falsificados; hay que mirarlo bajo la perspectiva de lo que hoy ha sido observado como el comercio ilegal. Ahí hay un énfasis que hay que ir haciendo en las aproximaciones y disociaciones que vayamos teniendo en el tiempo”.

Respecto a la comercialización de estos productos, el también químico de la universidad de Chile enfatizó en que se trata de fármacos “que no están certificados, que no tienen un registro”. Además, detalló que “están vendiéndose particularmente en las redes sociales y otras plataformas en general”.

Verdugo también hizo hincapié en “productos para adelgazar u otros de esa naturaleza”, dando cuenta de que no se trata únicamente de antibióticos o remedios más especializados. Así, se aborda de una manera más general.

Venta ilegal

El representante del Instituto puntualizó en la forma en que se venden los medicamentos falsificados, considerando la perspectiva del consumidor. Apeló a que estos productos “deberían estar siendo distribuidos en las farmacias“.

Además de la oferta en internet, uno de los escenarios más comunes de esta irregularidad es la disposición en diferentes ferias. Frente a esto surgen otro tipo de preocupaciones que van más allá de su procedencia, ligadas principalmente a su almacenamiento y composición.

De todas formas, el especialista reconoció que ha existido mayor fiscalización, así como también “mayor denuncia”. A modo de reacción, sostiene que desde el ISP se mantiene un foco especializado para monitorear y regularizar este tipo de ventas.

Daño a la salud

Dentro de las afectaciones más complejas está el efecto directo a la salud, algo que Rubén Verdugo identifica como un riesgo real que surge por comprar remedios en lugares ilegales, sea por la razón que sea.

“Quien se está poniendo en riesgo ante una situación como esta es la propia ciudadanía, que está haciendo uso de estos mecanismos que no son los formales”, consignó, aludiendo al consumo.

“El fármaco es parte de un proceso que se requiere y que ha sido validado por parte de un cuerpo médico, respecto a la atención, la mejora o seguimiento de un síntoma o incomodidad médica que pueda tener una persona. Hay una lógica que está detrás”, indicó.

“Si yo me salto esa cadena, me estoy exponiendo a posibles efectos secundarios que pudiesen generarse a raíz de este uso (…) el fármaco que no es vendido bajo las condiciones que no son las adecuadas, en el mejor escenario perder su efectividad. Pero en el peor escenario, puede generar un efecto mayor que va a obligar una situación de salud en mayor complejidad”, añadió.

¿Cómo saber si un fármaco es falso?

Si bien Verdugo reconoce que no es simple identificar y diferenciar entre medicamento reales y unos falsos, señaló que hay formas de interiorizarse sobre su proceso de venta. Esto, teniendo siempre en cuenta que la recomendación es comprar en farmacias establecidas y adquirir productos certificados.

Una manera de conocer la situación es entrar a las páginas web de las farmacias y revisar detalles sobre el fármaco y conocer más sobre su distribución. Asimismo, desde el ISP cuentan con una campaña y diferente tipo de información para adquirir remedios de manera correcta. Puede conocer más AQUÍ.