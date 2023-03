Conocimos el Programa TEA de la Red Salud Pudahuel: Una iniciativa que surge frente a la falta de apoyo a nivel nacional

En el Ciudadano ADN siempre dedicamos nuestros días lunes a la salud mental. Por eso, conversamos sobre el Programa TEA de la Red Salud Pudahuel con su encargada, Silvia Ahumada, y Don José Paillaleve Hernández, padre de un niño de 13 años con Trastorno del Espectro Autista.

“Nosotros como comuna teníamos desde los equipos de salud esta inquietud, que a nivel nacional se proyecta en una ley. Nosotros nos adelantamos a este suceso y como comuna quisimos escuchar esta peregrinación de tantas familias que necesitaban este apoyo”, comenzó diciendo Ahumada.

Acto seguido, la encargada del Programa TEA de la Red Salud Pudahuel comentó que “gracias a la venia del alcalde, Ítalo Bravo, del concejal y de Dirección de Salud, pudimos crear este iniciativa y concretarla”

La importancia de programas TEA y del diagnóstico temprano

“Es importante que se abran estos programas para poder tener una detección temprana. Si bien mi hijo ya tiene 13 años, él fue diagnosticado como a los 5, 4 años. Esto significó después estar un período de dos años tocando puertas para tener una atención en la salud pública”, relató José Paillaleve.

A lo anterior, el padre de un joven con TEA aseguró que “hubo un factor de suerte” de parte de ellos, ya que gracias a que encontraron una fundación dedicada a este tema, pudieron recibir el apoyo requerido para aquellos días. “A los 7 años él recibió su primera intervención”, relató.

“Lo importante de la intervención temprana es que, cuantos más pequeños, es mejor. Muchas personas no conocen el tema y no tienen por qué saberlo. No podemos estar con un letrerito que diga ‘yo soy TEA’. Pero sí falta más difusión, que se visibilice el tema”, aseguró.

Una sociedad en deuda

Por otra parte, Silvia Ahumada comentó que “las políticas públicas sanitarias no responden al circuito de protección que debiese estar en cualquier política para la comunidad”.

“¿Qué pasa dentro de las redes asistenciales? Nosotros, cuando decidimos plantear este proyecto en Pudahuel, dijimos ‘okey, este circuito, por lo menos en nuestra comuna, no está respondiendo frente a esta demanda por una situación nacional”, añadió la encargada del Programa TEA.