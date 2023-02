Salud Mental en el Ciudadano ADN: el impacto de las redes sociales en el desarrollo de jóvenes

En el Ciudadano ADN dedicamos nuestros días lunes a reflexionar sobre salud mental. Por eso, conversamos con el psicólogo clínico Daniel Sánchez sobre el impacto de las redes sociales en nuestra higiene del pensamiento, especialmente en la infancia y adolescencia.

Durante estos días el Festival de Viña del Mar se toma la atención de todos los focos, para bien y para mal. Y es que este evento genera, en algunos casos, comentarios negativos por parte ciertos usuarios de las redes sociales.

“El Festival puede haberse convertido en una especie de objeto de deseo de todo el mundo en donde nos sale mucho más fácil criticar y juzgar antes de”, comenzó diciendo el psicólogo clínico.

En línea con lo anterior, Daniel Sánchez comentó que “pareciera ser que encontramos un espacio sobre el cual verter todas nuestras frustraciones y rabias”. “Hoy es el festival, ayer fue el presidente, el año pasado el otro presidente. Estamos siempre pensando en cómo poder expresar nuestra rabia, frustración y en muchos casos, nuestra ignorancia a través de un elemento que es súper increíble”, planteó.

El problema de las redes sociales

Daniel Sánchez aprovechó la conversación para ejemplificar lo violento que pueden llegar a ser los usuarios de redes sociales.

“Me llamaron de un diario para preguntarme por las cosas de Tonka Tomicic y su marido. Yo partí diciendo que no somos amigos, pero que no voy a hablar de ella porque ella no es el tema. Empecé a recibir una cantidad de insultos vergonzosos”, relató.

“Lo expuse y mucha gente me dijo que ‘bueno, acostúmbrate si las redes son así’. Y yo dije que no, se acabó. Yo no quiero ser parte de ningún espacio en donde la gente me agreda y me insulte, ni hacerlo yo”, complementó.

Acto seguido, el psicólogo clínico agregó que “lo que hacemos es normalizar la violencia y normalizar esta manera de relacionarnos, en donde el prójimo no importa nada… y en verdad, el prójimo es lo mas importante”.

El daño en infancia y adolescencia

De acuerdo a Daniel Sánchez, recibir mensajes cargados de violencia y daño es algo que genera un impacto en todas las personas, independiente de la edad. “Nos hace cuestionarnos, preguntarnos si está bien lo que estamos haciendo”, expuso el experto.

“Independiente de la edad en la que ocurre, a todos nos afecta. Sin embargo, en la medida en que somos menores, en la adolescencia, en pleno desarrollo, biológicamente nuestra corteza cerebral no está desarrollada”, dijo.

“La gran dificultad que tenemos con niños, niñas y jóvenes fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo del área frontal del cerebro, que es la que nos enseña lo que está bien o está mal. Cuando me alimento de un corazón y un like, me olvido de los procesos reflexivos y de la necesaria importancia de que niños, niñas y jóvenes tengan sus procesos de desarrollo normal”, agregó.