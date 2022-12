Subsecretario de Salud y el covid en Chile: “La variante BF.7, en particular, no nos preocupa tanto”

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, sobre la prolongación de la alerta sanitaria por Covid-19.

Desde el Minsal tomaron esta medida, de extender la situación hasta marzo del 2023, como primera respuesta ante la situación del SARS-CoV-2 a nivel global.

El subsecretario hizo énfasis en que “la pandemia no se ha acabado (…) todavía tenemos una circulación de un virus que nos puede seguir dando sorpresas”.

“La prolongación de la alerta sanitaria no es más que mantener ciertas facultades que nos permiten responder de manera flexible y ágil ante eventuales amenazas, como por ejemplo, a aparición de nuevas variantes”, puntualizó.

Por una parte, reconoce que la situación de la pandemia en Chile ha ido mejorando y está “estable”, el foco está puesto en lo que pasa en otros países que siguen siendo afectados.

“Vemos con cierta preocupación lo que está pasando actualmente en China, donde además, tenemos ciertas incertidumbres con respecto a todo lo que está pasando” indicó.

Ante este escenario, Cuadrado destaca que es “muy importante poder mantener las facultades que nos da la alerta sanitaria para responder”.

Nueva subvariante del virus

Bajo el nombre de BF.7, esta subvariante ha sido la principal responsable de que se encendieran las alarmas en diferentes partes del mundo, principalmente en China e India. Según los expertos, esta sería mucho más resistente a la inmunidad que otorgan las vacunas

Respecto a esta nueva variante del Covid-19, el subsecretario de Salud explicó que se trata de un “sub-linaje de BA5.2.1, o sea, es parte de Omicron“.

En este sentido, la autoridad nacional explica que no ha habido mayor mutación de esta variante, por lo que sigue siendo muy similar. Así, BF.7 no podría ser considerada como de preocupación, al menos no por el momento.

Además, explicó que lo que ocurre en China con esta subvariante responde a diversos factores, como el tiempo bajo la política cero Covid y la forma del plan de vacunación.

Control de fronteras

Teniendo en cuenta el panorama global, desde el Ministerio han tomado medidas adicionales, además de la prolongación de la alerta sanitaria y el control de fronteras.

“A contar del 1 de enero, a todas las personas que, durante los últimos siete días hayan estado en China, se les va a exigir que tengan una prueba de PCR o test de antígeno negativo, previo a su embarque”, consignó Cuadrado.

“Además, al momento ingresar al país se le va a realizar una prueba de PCR para asegurar que estén negativos. Adicionalmente, estamos incrementando nuestro testeo aleatorio a viajeros, particularmente en el aeropuerto de Santiago”, complementó.

Con esto, se espera “tener más información de las secuencias genómicas que están circulando en otros países. Estas son medidas que van en línea de lo que también otros países, de manera preventiva, están realizando”.

BF.7 en Chile

Un punto importante que aclaró el subsecretario de salud, Cristóbal Cuadrado, sobre la subvariante, es que “fue identificada en Chile ya hace varios meses“.

“La primera muestra identificada fue el 8 de julio del año 2022. A la fecha hemos identificado 46 casos que tienen esta variante. Esto se produjo durante los meses anteriores; en diciembre no hemos encontrado ninguna muestra”, explicó.

Por otra parte, el subsecretario asegura que “la variante BF.7, en particular, no nos preocupa tanto (…) no es que esa variante sea particularmente de preocupación”.