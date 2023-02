Agrupaciones sociales de Puerto Montt piden revocar título de “hijo ilustre” al dictador Augusto Pinochet

Diversas organizaciones sociales de Puerto Montt, junto a agrupaciones de Derechos Humanos, exigen revocar el título de “hijo ilustre” al dictador Augusto Pinochet Ugarte.

Según consigna el Diario de Puerto Montt, esta exigencia también es apoyada por la concejala Evelyn Chávez, quienes en conjunto solicitaron al municipio revertir este nombramiento.

El decreto en cuestión fue firmado el 1 de marzo de 1974 por el alcalde de Puerto Montt de aquellos años, Raúl Brahm Yuraszeck, quien entregó el título de “hijo ilustre” a Pinochet.

“Sin duda es un hito importante para nuestra comuna deshacernos de la violencia simbólica que existe, de las múltiples cicatrices que ha dejado esta dictadura y el golpe de Estado que ya va a cumplir 50 años”, señaló la concejala Evelyn Chávez.

“Acá no existen matices. Es sí o es no, la abstención no debiese ser una alternativa porque sería un mensaje erróneo en lo que queremos avanzar en materia de Derechos Humanos”, agregó la edil.