El paro de camioneros que se realiza en distintos puntos del país y que este viernes cumple cinco días, ha dejado varios problemas. Uno de ellos es el posible desabastecimiento de elementos básicos en algunas regiones, lo que se ha agudizado en comunas interiores como Monte Patria en la región de Coquimbo, situación que amenaza con volverse dramática y que fue relatada por su alcalde Cristián Herrera en ADN Hoy.

El alcalde de Monte Patria contó cómo algunos camiones, que acuden con viviendas de emergencia para ayudar a 21 familias que perdieron todo en el incendio forestal que afectó a la comuna hace algunas semanas, fueron impedidos de llegar a tiempo, retrasando todo el proceso.

Al respecto el alcalde comentó que los camioneros movilizados no dejaron pasar a los transportistas con las viviendas. “Fue en La Calera donde habían sido retenidas estas viviendas de emergencia, eran cuatro y no las dejaron pasar, obligaron al conductor a devolverse, diciéndole que por qué no adhería al paro, no entendieron las razones de que esas viviendas de emergencia venían a entregar una solución a familias que lo están pasando muy mal”.

Problemas de combustible y amenaza a pequeños agricultores

Sin embargo, el problema no se detiene solo en el retraso de la ayuda para las 21 familias que perdieron todo el incendio. El paro de camioneros también ha generado problemas de escasez de combustible e incluso amenaza el riego de las cosechas de pequeños agricultores.

“Tenemos complicación con el petróleo, se está impidiendo el paso de camiones de petróleo. Acá en la region de Coquimbo nosotros estamos en el centro, ya tuvimos un desabastecimiento el miércoles, logró pasar un camión escoltado por carabineros, pero igual lo retuvieron en Andacollo”, relató el alcalde Cristián Herrera.

A esto agregó que “la única solución que tienen los habitantes de Monte Patria es ir a Ovalle a cargar combustible“, pero eso tampoco es viable porque se está racionando la venta y debido a las distancias, la falta de combustible se produce igual.

El alcalde además sumó la preocupación por la cosecha de pequeños agricultores que dependen de la bencina para hacer funcionar bombas de riego.

“Nuestro problema es con los pequeños agricultores. Muchos no tienen conexión eléctrica y cuentan con bombas de bencina y hoy no se les entrega bencina en bidones, solo se carga a vehículos. Ayer me junté con cerca de 70 agricultores que están desesperados porque al no tener bencina para regar entienden que van a perder su producción”, puntualizó preocupado el alcalde de Monte Patria.