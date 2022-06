Los comerciantes ambulantes dicen que comenzó el lunes, pero fue recién este jueves que las autoridades dieron cuenta de un plan de copamiento en el centro de Concepción, región del Biobío.

La acción se llevó a cabo en el paseo peatonal de la ciudad. La delegada presidencial de la región, Daniela Dresdner, apuntó a que “hay que, desde luego, generar seguridad en la ciudad, que hemos hecho con estos copamientos: para que (la gente) pueda salir a la ciudad y se sientan más seguras en el Concepción, pero también hay que perseguir a los proveedores del comercio ambulantes y a las personas que facilitan que esto ocurra en el centro”.

Si bien la delegada aclaró que la acción no afecta a aquellos que cuentan con permiso municipal, además de la seguridad, a lo que aspiran es a “motivar y fomentar el desarrollo del comercio tradicional, que está altamente afectado por el comercio ambulante”.

En esa línea, existen mesas de diálogos con los ambulantes. “También estamos trabajando con el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía, las policías y los órganos de seguridad del Gobierno, para llegar a las soluciones de fondo”, señaló la autoridad.

Desde Carabineros, en tanto, el mayor Ricardo Molina aseguró: “Estamos abordando varias otras situaciones, como delincuencia, drogas”.

La respuesta de los comerciantes ambulantes no se hizo esperar: Cristina Díaz, vocera del gremio, contó: “La idea no es pelear con Carabineros porque están sobrepasados de pega y nosotros somos un cacho para ello. Nosotros siempre nos hemos entendido con ellos. Vamos a esperar y ver en la municipalidad si nos pueden recibir y ver qué propuestas tienen. Acá nadie trabaja por monedita de dulces: somos todos familias”.

“Hoy no pudimos trabajar y lo vamos a respetar. Un día, bien; dos, bien; tres días va a ser desesperación. No nos podemos sentar en la banca como nos ves (…) Nosotros queremos establecernos, pagar impuestos. Un permiso cuesta $38 mil por seis meses. ¿Piensas que por $38 mil no voy a estar sentada, relajada, sin arrancar? La idea es poder conseguir el permiso”, concluyó la vocera.