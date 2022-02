Diario Oficial publicó decreto de estado de excepción para macrozona norte: Presidente Piñera llamó a “todos a que nos unamos para afrontar este problema”

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial el decreto que declara estado de excepción constitucional de emergencia para la llamada macrozona norte. La medida surge como una forma de respuesta a las situaciones de violencia vividas en las últimas semanas, particularmente en comunas fronterizas y capitales regionales.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió esta mañana a la medida: “(El estado de excepción) permite a las Fuerzas Armadas colaborar con las policías para controlar la inmigración ilegal que, además de generar problemas humanitarios, también genera problemas de seguridad, delincuencia, orden público y además muchas veces es utilizada por verdaderas bandas de crimen organizado, para tráfico de armas, de drogas, de mercancía y muchos otros males”.

En el caso de Carabineros, se han incrementado a 100 los funcionarios dispuestos a la vigilancia de las fronteras, mientras que para las Fuerzas Armadas serán un total de 672 los efectivos en las mismas líneas territoriales. “Las Fuerzas Armadas y Carabineros podrán realizar patrullajes y controles conjuntos, a pie y motorizados; establecer puestos de observación nuevos, 24-siete; desplegar aviones y drones, además de helicópteros para la vigilancia y para el traslado; y además de eso, tener cámaras de visión nocturna y térmicas para ver lo que ocurre en la noche, además de modernos equipos satelitales de comunicaciones”, explicó el Presidente.

Sobre la política migratoria en general, el mandatario señaló: “Si a quienes vienen de forma legal, a quienes vienen a aportar, a cumplir con las leyes; no a la migración ilegal, no a quienes falsean la verdad o pasan por pasos no habilitados, no a quienes causarán daño a nuestra sociedad”.

“Hay algunos que creen que esto es un problema que se resuelve con voluntad. Este es un problema mundial, especialmente en estos tiempos donde la migración han aumentado en volumen”, precisó el Presiente Piñera hacia el final de la presentación. Y añadió: “Les quiero pedir a todos que nos unamos para colaborar y afrontar juntos este problema”.

Diario Oficial

Según el documento, el estado de excepción aplicará para las provincias de Arica y Parinacota, en la región homónima; “excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica“; la provincia de Tamarugal, en la región de Tarapacá; y la provincia de El Loa, en la región de Antofagasta, “excluyendo el radio urbano de la ciudad de Calama“. La medida regirá por 15 días (hasta el martes 1 de marzo).

Los jefes de Defensa Nacional en cada provincia serán: en la provincia de Arica, el general el general Guillermo Altamirano; para Parinacota, el coronel Gianfranco Cassinelli; en el Tamarugal, el general Marco Jaque; y para El Loa, el coronel Paulo Verdejo.

El estado de excepción permite que cada jefa asuma “el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública (…) para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado”; “controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito de ella“; y “dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros”, entre otros.