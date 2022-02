Puerto Montt: Joven que fue expulsada de una playa ‘privada’ negó agresión contra la mujer que la emplazó

Durante las últimas horas se viralizó el caso de una joven que fue expulsada de una playa “privada” en Puerto Montt y la joven afectada negó la versión de la mujer que dice haber sido agredida.

Los hechos sucedidos en el sector de playa Metri fueron circulando en un video por redes sociales despertando nuevamente la polémica por el acceso a los balnearios y costas de Chile.

Esta vez, la situación siguió escalando y los antecedentes fueron derivados a Fiscalía, ya que la persona realizó amenazas en contra de la turista, Fernanda Nieto. Por otra parte, se denuncia una posible agresión por parte de nieto.

Fue la misma afectada quien difundió el registro en redes sociales, asegurando que era su forma de defenderse. También reconoció que le lanzó cerveza.

“Mi forma de que la señora se apartara físicamente, fue agarrar una lata de cerveza que tenía y se la rocié en su cuerpo. Entre que le estaba rociando, porque yo no quería tocarla, ella se pasó a cortar. Yo quería que me dejara tranquila”.

Las amenazas y la resolución de la justica

Además, señaló que sintió miedo al ser tratada con alto nivel de hostilidad. “Yo no estaba haciendo nada malo y que me traten como delincuente, que me vayan a sacar con un arma, lo encuentro incorrecto”, agregó.

Hay que destacar que en el video se ven los intentos de la mujer por quitarle las cosas a Fernanda y posteriormente le dice que la iba a sacar con un arma porque estaba en “propiedad privada”.

Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y ambas mujeres fueron citadas para el desarrollo ante la justica. Las dos involucradas fueron detenidas, una por presuntas amenazas de muerte y la otra por lesiones leves.

Por ahora, el caso es materia de investigación en base al actuar de las protagonistas. Asimismo, este video viralizado en la playa “privada” de Puerto Montt pone nuevamente en la palestra el acceso libre a los balnearios.