Alcalde de Colchane por viaje del ministro de Interior al norte: “Pareciera que escoge a las personas a dialogar a su conveniencia, porque cuando visitó Tarapacá no me invitó”

Durante el domingo comenzó a regir el reglamento recientemente aceptado por Contraloría relativo a la implementación de la nueva ley migrante. Sin embargo, en lo concreto, los funcionarios de frontera no sabían cómo ejecutarlo, o al menos de ello dio cuenta el alcalde de Colchane, Javier García Choque. En conversación con ADN, el edil apuntó a una descoordinación del Ejecutivo, además de una caprichosa estrategia comunicacional.

“Pareciera que el ministro (del Interior, Rodrigo Delgado, quien viajó el sábado al norte para resolver el paro de camioneros) escoge a las personas a dialogar a su conveniencia, porque lamentablemente cuando el ministro Delgado visitó Tarapacá no me invitó, no fui parte de la reunión y menos de la mesa de trabajo. Desconozco las razones y creo que en esta oportunidad también lo hizo en Antofagasta, sin dialogar con los verdaderos representantes a cargo de las movilizaciones. Hoy nos tiene en esta situación compleja, en algunos sectores bloqueados en Tarapacá y que dice del mal manejo en términos de buscar una solución efectiva a este fenómeno que cada vez se vuelve más complejo debido a que siguen ingresando migrantes sin ningún control”, criticó el alcalde García.

La situación migratoria, desde el punto de vista de la autoridad local, “se ha ido complejizando: tenemos claro que el gobierno ha buscado alguna acción respecto a cómo dar tranquilidad a la población con medidas tendientes a asistir humanitariamente a los migrantes, sin embargo una de las justificaciones que daba el gobierno era la entrada en vigencia de la nueva ley migratoria, que permitiría la reconducción de personas que entran de manera irregular al país. Lamentablemente en las últimas horas se vio una confusión, falta de capacitación, desorientación por parte de quienes tienen que aplicar la normativa”.

“Un grupo de migrantes quedaron a la deriva, sin saber si ir a Bolivia o a Chile, ya que Bolivia negó la entrada de aquellos que cruzaron la frontera hacia Chile. Con el paso de las horas, ya pasando más de 10 horas, se logró la reconducción de 41 ciudadanos extranjeros que ingresaron de manera irregular que fueron derivados al país vecino boliviano. El problema hoy día es que estas personas esperaron horas, pero reingresaron nuevamente al país. El problema ahí dice relación con la falta de una barrera física que no permita el ingreso de migrantes de manera irregular, como también de la presencia de efectivos del Ejército, pero que impida el reingreso de las personas que fueron reconducidas”, desarrolló García.

En la actualidad, y de acuerdo con la información que manejan en la municipalidad de Colchane, a las 09:00 de hoy habían 70 personas en la plaza comunal y otras 200 “deambulando” por el camino Pisiga-Carpa. “Lamentablemente para que opere la reconducción se requiere, para que aquellos no vuelvan a reingresar irregularmente, se necesita presencia física o del Ejército“, explicó.

El paso fronterizo de Colchane está cerrado para los transeúntes, lo que, a juicio de García, “no tiene sentido alguno tener esa puerta cerrada y ver cómo entran por el lado cientos de miles de personas. La apertura permitiría, de alguna manera, controlar a los migrantes que sí tienen la documentación al día o que puedan realizarse su examen de salud.

Con todo, la implementación de este reglamento fue que “el gobierno improvisó una vez más en la implementación de esta nueva ley migratoria. Lo vimos ayer en la primera jornada, donde había una total desorientación. No sabemos cómo hoy va a operar la reconducción. He sido claro en señalar que al menos ingresan 600 personas diariamente. Hoy debería realizarse la reconducción de 600 personas al menos. Es una desorientación del gobierno, que ha seguido con una política comunicacional, pero sin un trabajo con los gobiernos regionales o locales”.

García Choque y otros alcaldes de Tarapacá ya pidieron una reunión con la futura ministra del Interior, Izkia Siches, la que no se ha concretado aún. Pero hay esperanza en que se realice pronto. “El gobierno del Presidente Sebastián Piñera dilató esta situación. Hemos perdido mucho tiempo en la búsqueda de solución y coordinación. No es posible que recién ahora entable una relación con su par boliviano. Es algo que nosotros pedimos hace dos años. El gobierno dilató esto con estrategia comunicacional que tendió a mostrar un control que nunca fue. Espero que el próximo gobierno no cometa ese error y se ponga a trabajar desde ya”, concluyó el edil.