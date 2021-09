A pesar de fallo judicial: Familia acusó a isapre de no costear tratamiento de niño con parálisis

Mauricio es un niño de solo 11 años, el cual está diagnosticado con una parálisis cerebral desde los cinco meses de gestación. Los años han hecho que la situación se vuelva más compleja y que ahora necesite hospitalización domiciliaria.

La familia acudió a la isapre Vida Tres, en la cual estaban, para que costeara el tratamiento, pero esta se negó. El caso llegó a la Corte Suprema, quien falló a favor de la familia Lorens. Pero, a pesar de ello, la isapre aún no paga el tratamiento.

Así lo denunció Bernabé Lorens, padre del niño. “Ellos me llamaron, y me dijeron que estuviera atento a unos prestadores que nos iban a contactar. Nos llamó una home, y ayer recibí una llamada de la isapre, donde me dicen que efectivamente se determinó dar la hospitalización y que este home se iba a contactar con nosotros, pero yo no tengo nada por el estilo“, señaló.

“No ha venido nadie de esa supuesta home que nos va a dar ese servicio, no han venido a evaluar a mi hijo, solo ha sido una comunicación telefónica”, afirmó.

De momento, no existe una solución y se necesita costear el tratamiento del niño. Desde la isapre lamentaron la situación y sostuvieron que se está analizando el caso.